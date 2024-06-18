Премьерный показ спектакля "Дуалы күнгі думан" (в переводе "Сон в летнюю ночь") прошел вечером 14 июня. Над постановкой работал режиссер из Бишкека, который попытался осовременить классику.

Пьесу на казахский язык давно перевел поэт Хамит Ералиев. Как отмечают в театре, его перевод сохраняет юмор первоисточника, не потеряв при этом честность и человечность.

Художественный руководитель Государственного национального русского театра драмы им. Чингиза Айтматова Вячеслав ВИТТИХ впервые работает в Костанае. Приехал по специальному приглащению директора театра им. Омарова.

- Мне предложили сделать веселый и красочный спектакль, чтобы зрители могли отдохнуть, посмеяться и получить удовольствие, - рассказал "НГ" Виттих. - Я долго думал над материалом, после чего предложил Уильяма Шекспира. Потому что эта пьеса - в первую очередь о любви. Там много забавных ситуаций, на фоне которого происходит волшебство. Шекспир писал пьесу очень давно, но с годам текст ничего не потерял. Как ни странно, актуальность мы нашли в юморе. Надеюсь, что зритель это оценит.

Спектакль решили сделать музыкальным. Так среди стихотворных диалогов появились 12 песен.

- Мы пригласили режиссера по пластике, которого по ошибке здесь многие называли хореографом, хотя это не так, - отмечает Виттих. - Вместе мы попытались создать современный взгляд на пьесу Шекспира. То есть, у нас абсолютно не классическая постановка. Более того, понимая наши реалии, что зритель всегда торопится и никто не готов тратить от 5-ти до 10 часов на поход в театр, мы поработали над сокращением текста. Сцены были урезаны до уровня понимания происходящего. Текст остался оригинальным, за исключением некоторых "узоров" этого спектакля.

В комедии много импровизации актеров, на ней построена почти вся сцена с мастеровыми - здесь больше всего гэгов и шуток, построенных на диалогах и комедии ситуаций.

- Я думаю, это будет что-то новое для костанайцев, - говорит режиссер. - Наверное, у зрителя будет много вопросов. Но мне хочется посоветовать костанайцам - просто довериться своей интуиции, почувствовать так, как вы это чувствуете, и вы найдете все ответы в своей голове.

Еще один приглашенный гость из бишкекского театра - режиссер по пластике Максим ЛИСОВСКИЙ.

- Сложность была в учете того, что я работаю именно над пластикой артиста, в которую входит "проживание артистом каждого его движения", - объясняет Лисовский. - Это очень важно, потому что каждое движение должно рождаться внутри, если артист делает какой-то жест или, к примеру, его походка, должны быть осознаны и соответствовать его образу. Чтобы не получалось, что он сделал жест, а зачем он это сделал, никто не знает. Так что сложность в репетициях была. Но актеры с ней хорошо справились.

Самыми сложными оказались танцы под классическую музыку.

- Потому что я привык использовать в пластике современные движения, - говорит Лисовский. - А под классическую музыку в основном танцуют менуэт, который я старался совместить с современным танцем. Большая часть работы по пластике проводилась со студентами, которые не всегда понимали, что я от них хочу. Но когда я ставил акценты на том, что нужно изменить, удавалось достичь желаемого результата.

На премьерном показе зрители искренне смеялись. Многие из них пользовались наушниками с переводом на русский язык. Выражаясь киношной терминологией, это, конечно, не многоголосый закадровый дубляж персонажей. Диктор озвучивает только основные фразы, которых хватает скорее для понимания происходящего на сцене. Но от просмотра это обстоятельство вас вряд ли отвлечет.

В театре им. Омарова не скупились на декорации и костюмы героев. Образы получились яркими, особенно это касается костюмов эльфов с увесистыми ветвями на спине, имитирующими деревья.

Премьерный показ комедии шел три дня. Но, к сожалению, летом театральный сезон закрывается. Поэтому купить билеты и посмотреть новую постановку можно будет теперь только осенью.

Фото Георгия ГОВОРОВА