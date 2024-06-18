В очередной игровой день чемпионата Европы по футболу в Германии прошли игры первого тура в группах «Е» и «D».

Николае Станчу (№21) открывает счет в матче Румыния - Украина / Фото championat.com

Первыми в группе «E» вышли на поле стадиона «Альянц-Арена» в Мюнхене сборные Румынии и Украины. Украинцы были явными фаворитами в этом матче, однако счет открыли румынские футболисты. На 29-й минуте защитник сборной Украины Николай Матвиенко замешкался с мячом у границы своей штрафной площади и все же откатил его Андрею Лунину. Вратарь испанского клуба «Реал Мадрид в касание выбил мяч, но прямо на ногу находившегося возле правого угла штрафной площади румынского полузащитника Денниса Мана, который сделал передачу в центр на Николае Станчу, а полузащитник саудовского клуба «Дамак» пробил с ходу с дуги штрафной площади, и мяч влетел в левый верхний угол ворот - 1:0.

На 53-й минуте после контратаки румын по центру перед штрафной площадью мяч был отправлен направо Ману, который начал смещаться в центр, где у него из ног выбил его украинский полузащитник Николай Шапаренко. Однако первым на подборе оказался полузащитник итальянского клуба «Кальяри» и сборной Румынии Рэзван Марин, пробивший в касание из-за штрафной площади, и мяч под рукой Лунина влетел в левый нижний угол ворот - 2:0.

А через пять минут счет стал разгромным. Румыны разыграли угловой удар на правом фланге, Ман вошел в штрафную площадь, обыграл Шапаренко и между ног Артема Довбика сделал передачу в центр вратарской площадки Денису Дрэгушу. А нападающий итальянского клуба «Кротоне» и сборной Румынии в касание переправил мяч в сетку ворот - 3:0.

Сборная Румынии одержала свою самую крупную победу в своей истории на чемпионате Европы. При этом румыны владели мячом лишь 29% игрового времени, что стало самым низким показателем для команды-победителя на чемпионате Европы с 1980 года.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не использовал целый ряд выгодных моментов, а два его гола отменил VAR / Фото championat.com

А завершили программу первого тура в группе «Е» сборные Бельгии и Словакии, игравшие на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. В этой паре явным фаворитом были бельгийцы, но счет открыли словаки, справившись со стартовым натиском соперника. На 7-й минуте нападающий сборной Бельгии Жереми Доку неточным пасом от левого углового флага у своих ворот сделал передачу в штрафную площадь на нападающего сборной Словакии Ивана Шранца. Тот пяткой сделал пас набегающему Юраю Куцке, который пробил из пределов штрафной площади. Вратарь бельгийцев Коэн Кастельс отбил мяч, но он отлетел к Шварцу. И игрок пражской «Славии», не дав опуститься мячу на газон, слева с линии вратарской площадки отправил его низом в сетку ворот.

До конца матча были отменены два гола нападающего английского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Причем при отмене второго гола датчики движения, находящиеся в мяче, позволили во время проверки определить касание мяча рукой у нападающего Луа Опенда, сделавшего результативный пас. И в группе «Е» после неожиданного разгромного поражения украинцев сборная Словакии сенсационно обыграла бельгийцев - 1:0, а Лукаку стал первым игроком в истории ЕВРО с двумя отмененными голами за матч.

С мячом нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе / Фото championat.com

Сборная Франции, играющая в группе «D» и считающаяся одним из лавных фаворитов чемпионата Европы наравне с командами Англии и Португалии, закрывала программу игрового дня матчем с командой Австрии на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Французские футболисты выглядели откровенно сильнее в этом матче и одержали победу, не забив при этом ни одного гола. За них это сделал на 38-й минуте выступающий на правах аренды за «Боруссию» защитник английского клуба «Лидс Юнайтед» и сборной Австрии Максимилиан Вебер, срезавший мяч в левый угол своих ворот после навеса с правого края штрафной площади французского нападающего Килиана Мбаппе. А автор голевой передачи в конце матча был заменен, после того как на 85-й минуте после подачи Антуана Гризманна с левого фланга со штрафного удара, столкнулся головами с защитником Кевином Дансо и сломал себе нос.

Сегодня, 18 июня, в пятый игровой день чемпионата Европы пройдут два матча команд группы «F». Сначала сыграют сборные Турции и Грузии (21:00), а затем первые игры на турнире проведут команды Португалии и Чехии (00:00).