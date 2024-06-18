После перерыва, связанного с товарищескими матчами национальной сборной РК, возобновился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Хронология гола: выход Игора Ивановича один на один с голкипером «Кайрата» Вадимом Ульяновым...

Подошедший к 11-му туру с серией из трех поражений «Тобол» принимал на своем поле «Кайрат», не проигрывавший четыре тура и возглавлявший вместе с «Актобе» турнирную таблицу.

Интерес к этому матчу подогревал и тот факт, что у обеих команд сейчас новые наставники. Исполняющим обязанности главного тренера «Тобола» стал его многолетний капитан Нурбол Жумаскалиев. 43-летний специалист сменил на этом посту Милича Чурчича. А «Кайрат» в конце мая возглавил известный российский футболист 41-летний Александр Кержаков. Кстати, оба являются лучшими бомбардирами в истории своих национальных чемпионатов. Алматинский клуб уже провел один матч под руководством нового тренера, выиграв в прошлом туре у «Шахтера».

...Обводящий удар...

На поле стадиона «Центральный» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов (капитан команды), Пап Альюн Ндиайе, Альберт Габараев, Эдедем Эссьен, Радослав Цонев, Евгений Шахов, Ахмед Эль-Мессауди, Игор Иванович, Годберг Купер и Жаслан Жумашев.

Хозяева очень активно начали встречу, и уже на 9-й минуте создали первый опасный момент у ворот соперника. Капитан команды Асранкулов на своей половине поля отдал пас к центральной линии Куперу, тот перевел мяч в центр Ивановичу, который, заметив рывок своего капитана, сделал передачу ему на ход. Но Асранкулов, оставив позади преследовавших его полузащитника Адилета Садыбекова и российского защитника Виктора Васина и ворвавшись по левому краю в штрафную площадь, не попал в створ, пробив в дальний угол ворот.





...И счет в матче отрыт / Фото instagram.com/fctobol

Через десять минут гости заработали штрафной удар по центру метрах в 25-ти от ворот, но пробивавший стандарт бразильский нападающий Жоао Пауло послал мяч низом мимо стенки и рядом с левой стойкой ворот.

Еще через десять минут Габараев с правого края из глубины поля сделал подачу верхом в центр Куперу, который при входе в штрафную площадь хорошо принял мяч и вторым касанием с разворота пробил по воротам, но российский голкипер «Кайрата» Вадим Ульянов, слегка выдвинувшись навстречу из ворот, отбил мяч перед собой. Итальянский нападающий «Тобола» первым успел к отбитому мячу и откатил его к линии штрафной площади Асранкулову, но находившийся рядом полузащитник гостей Андрей Ульшин опередил капитана костанайского клуба, а затем Еркебулан Сейдахмет выбил мяч подальше от ворот.

На исходе получаса игры Шахов от центрального круга со своей половины поля сделал длинную передачу на правый край штрафной площади на ход Жумашеву, который подстроился под удар и пробил по воротам с лету с острого угла, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны. Не прошло и минуты как Эль-Мессауди перехватил мяч на границе центрального круга на своей половине поля и тут же сделал длинную передачу низом между защитниками на правый край на ход Ивановичу, который убежал один на один с голкипером и пробил мимо вышедшего навстречу Ульянова с линии штрафной площади в дальний нижний угол ворот - 1:0.

Алматинцы пытались сравнять счет. Самый опасный момент возник при розыгрыше углового удара на 42-й минуте. После подачи с правого фланга Ульшина на ближнюю штангу бразильский нападающий гостей Элдер Сантана в падении пробил головой в правый угол ворот, но Покатилов в броске отбил мяч. Его подобрал Ульшин и снова сделал подачу к воротам, после которой Купер выбил мяч головой. Но с линии штрафной площади по мячу пробил с лету Пауло, и на этот раз тот пролетел гораздо выше ворот.

Через четыре минуты после начала второго тайма Эль-Мессауди со своей половины поля сделал длинный заброс по центру на ход Ивановичу, но сербский полузащитник, войдя в штрафную площадь и обыгрывая защитника «Кайрата» Амира Касабулата, далеко отпустил от себя мяч. Еще через две минуты опасно пробил уже по воротам «Тобола» в касание низом с дуги штрафной площади Пауло, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

Жаслан Жумашев признан лучшим игроком матча / Фото instagram.com/fctobol

На исходе часа игры Иванович сделал пас вперед вдоль правой боковой линии Жумашеву, который переиграл грузинского защитника гостей Луку Гадрани и от угла штрафной площади пробил в ближний верхний угол ворот, но голкипер в броске спас свою команду. Спустя десять минут вступил в игру уже вратарь «Тобола», отбивший мяч перед собой после сильного удара метров с 20-ти по центру вышедшего на замену грузинского легионера Георги Зарии. На помощь Покатилову пришел Асранкулов, выбивший затем мяч за лицевую линию, опередив Сантану.

На 74-й минуте хороший шанс удвоить преимущество «Тобола» появился у Бейбита Галыма, вышедшего на поле пятью минутами ранее вместо Купера. Цонев прошел с мячом по правому краю со своей половины поля до штрафной площади гостей, перед которой отдал пас налево открывшемуся там Галыму. Тот, обработав мяч, вторым касанием пробил из пределов штрафной площади по воротам, но Ульянов в падении справился с ударом.

Позже в составе «Тобола» состоялись еще две замены, носившие больше тактический характер - на 82-й минуте на поле вышел Давид Домжони вместо Эль-Мессауди, а на 90-й минуте Руслан Валиуллин заменил автора единственного гола. Гости же в дополнительное время заработали угловой удар на правом фланге, и подачу на ближнюю штангу вышедшего на замену Льва Кургина замкнул ударом головой Сантана, но мяч пролетел над ближним верхним углом ворот, и подопечные Кержакова потерпели первое с ним поражение.

И. о. главного тренера "Тобола" Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ так прокомментировал матч:

- В первую очередь поздравляю всех болельщиков с победой. Думаю, что сегодня хорошая была игра. Моей команде тоже спасибо. В конце было тяжело, но вытерпели, и самое главное, что добились нашей цели - победы. Проанализировав соперника, решили с тренерским штабом сыграть с тремя центральными защитниками. Но это не говорит, что она оборонительная, все по разному ее понимают. Она может трансформироваться и в атакующий футбол, и оборонительный. Посчитали, так сыграть, гибче. «Тобол» сегодня не реализовал много моментов. Будем над этим работать, сейчас сложно сделать какой-то анализ и сказать, в чем причина. Но опять-таки повторюсь - мы сегодня выиграли и не важно с каким счетом. Для нас приоритетом был результат. Что касается изменений в составе, мы в этом направлений работаем, и любой тренер хочет улучшить те или иные позиции.

По итогам тура «Тобол» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, которую по-прежнему возглавляет «Актобе», он набрал 19 очков, сыграв вничью 2:2 на выезде с оставшимся четвертым «Елимаем». Столько же очков у «Ордабасы», переигравшего в гостях «Астану» со счетом 1:0. Также гостевую победу одержал «Атырау», разгромивший в Караганде «Шахтер» - 3:0 и поднявшийся на пятую строчку, опережая на одно очко «Тобол». Еще две ничьи были зафиксированы в этом туре - в Талдыкоргане между «Жетысу» и «Женисом» (2:2) и в Кызылорде между «Кайсаром» и «Кыраном» (1:1).

Матчи следующего тура чемпионата пройдут 22 и 23 июня. «Тобол» во второй день сыграет в гостях с «Атырау». А в среду, 19 июня, эти же команды проведут ответный полуфинальный матч Кубка РК, который пройдет также в Атырау.