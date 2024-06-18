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Три автобуса изменят схему движения из-за ремонта на ул. Маяковского в Костанае

18 июня 2024, 11:33 |  ЖКХ

Дорожные работы на ул. Маяковского в районе старого кладбища и мкрн. Наурыз запланированы с 19 по 21 июня включительно, сообщает отдел ЖКХ. В связи с работами в эти три дня три общественных автобуса будут вынуждены изменить маршрут.

По новым схемам движения будут передвигаться автобусы №№ 10, 24, 25.