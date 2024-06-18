Депутаты Костанайского облмаслихата на заседаниях постоянных комиссий активно критикуют чиновников, но на сессиях все равно голосуют единогласно. Станут ли маслихаты реальным оппонентом акиматам? Да. Сейчас вопросы задают только самые смелые, а потом начнут критиковать все.

Да. Споры на постоянных комиссиях маслихатов будут держать чиновников в тонусе.

Нет. Все эти выпады в адрес чиновников - от популизма и отсутствия компетенции.

Нет. Как бы ни кричали депутаты, но решение примут таким, как того захочет аким.

