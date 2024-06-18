Шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанайской области
18 июня 2024, 09:33 | Происшествия
Несчастный случай произошел в Лисаковске. Малолетний ребёнок шести лет, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ДЧС.
- Шестилетний мальчик госпитализирован в больницу, - сообщили в ведомстве.
Последние новости
18.06.24 11:51 «Тобол» прервал проигрышную серию и поднялся в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу
18.06.24 11:00 Заплатил 199 млн тенге - Приговор по делу о поддельных годах выпуска тягачей вынесли в суде Костаная
17.06.24 17:13 "Нанесла травмы с помощью Iphone12" - Жительнице Карабалыка, обвиненной в избиении полицейских, вынесли приговор
17.06.24 17:09 Погода в Костанайской области: осадков мало, градусов много
17.06.24 16:27 О вакцинации, давлении воды и мусоре на дачах - Городские проблемы обсудили на совещании в акимате Костаная
17.06.24 15:43 "Вот будет 150 000 тенге..." - Зачем аким Костаная предлагает повысить зарплаты работникам "Жасыл ел"
17.06.24 13:16 Сеть нарколабораторий ликвидировали полицейские в 4 регионах. Одна из них - в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.