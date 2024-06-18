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Шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанайской области

18 июня 2024, 09:33 |  Происшествия

Несчастный случай произошел в Лисаковске. Малолетний ребёнок шести лет, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ДЧС.

- Шестилетний мальчик госпитализирован в больницу, - сообщили в ведомстве.