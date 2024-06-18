Мероприятие прошло 17 июня на территории специализированной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС (СПЧ-1) в Костанае (пр. Кобланды батыра, 19).





- Всего было выделено более 591 млн тенге (из областного и республиканского бюджетов - «НГ»). Это 3 пожарных автомобиля и 3 аварийно-спасательных, - отметил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - А также 10 автомобилей Toyota Hilux - они высокопроходимые, вы сможете быстрее доехать и приступить к выполнению своих обязанностей.





Автомобили распределили по территориальным подразделениям - туда, где был объявлен режим ЧС во время паводка в конце марта-апреле текущего года: в Костанай, Аркалык, Тобыл, Джангельдинский и Амангельдинский районы. Технику также предоставили спасателям и пожарным Карасуского района.





Как пояснил журналистам заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Куаныш БАЙТУРСЫНОВ, новая техника предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.

- Техника местного производства на базе Toyota Hilux, КамАЗ и Iveco собрана местными товаропроизводителями на территории Казахстана, - отметил он. - Автомобили Toyota Hilux ранее уже использовались спасателями нашей республики и показали себя с хорошей стороны после паводков благодаря своей высокой практичности. Паводок показал, что у нас есть необходимость в обновлении автотранспорта...



- То есть, у вас возник дефицит техники во время паводка? - спросил корреспондент «НГ».

- Это был дополнительный закуп. Каждый день у нас появляются новые вызовы и чрезвычайные ситуации, поэтому приходится приспосабливаться и обновлять автопарк нашего департамента.





Одна Toyota Hilux направилась в Карасуский район. Как пояснил начальник ОЧС этого района Сейтсаруар КУЛЬБАЕВ, техники во время паводка было достаточно, но она в основном старая.

- Большая часть из них была выпущена в 2005 году. Приходилось часто их ремонтировать, что занимало много времени, - добавил Кульбаев. - В феврале нам уже выделили две автоцистерны, которые показали себя отлично: они оперативно доезжали до мест пожаров их емкость позволяла тушить огонь длительное время, а также активно участвовали в откачке воды во время паводков.



Аким области осмотрел новую технику, включая автомобили Toyota Hilux, которые ранее были передало нашим спасателям МЧС РК. Аксакалов также посетил пожарное депо, караульные и служебные помещения СПЧ-1.

- Мы готовы еще приобрести камеры. У нас не хватает порядка 27 вышек в лесхозах, но пока мы их построим - это время, - отметил он. - Камеры нужно установить в самом видном месте, чтобы полностью контролировать ситуацию.



Фото Андрея СКИБЫ