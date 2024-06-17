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Шесть автобусов будут ездить по новым маршрутам из-за ремонта дороги в Костанае

17 июня 2024, 16:59 |  ЖКХ

Ремонтные работы по ул. Баймагамбетова в границах от кольца по пр. Абая до ул. Гагарина пройдут с 18 по 30 июня включительно.  В связи с этим, сообщает отдел ЖКХ, общественный транспорт будет вынужден объезжать ремонтируемый участок.

На время ремонта схему движения изменят маршруты №№ 9, 21, 38, 103, 114, 116.