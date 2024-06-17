Шесть автобусов будут ездить по новым маршрутам из-за ремонта дороги в Костанае
17 июня 2024, 16:59 | ЖКХ
Ремонтные работы по ул. Баймагамбетова в границах от кольца по пр. Абая до ул. Гагарина пройдут с 18 по 30 июня включительно. В связи с этим, сообщает отдел ЖКХ, общественный транспорт будет вынужден объезжать ремонтируемый участок.
На время ремонта схему движения изменят маршруты №№ 9, 21, 38, 103, 114, 116.
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