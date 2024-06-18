Церемония закрытия чемпионата прошло в Городской школе детского творчества в пятницу, 14 июня. В холле разместили работы участников по компетенциям: парикмахерское искусство, технология и моды, различная специализированная техника, а также макеты зданий Костаная.

В холле играла живая музыка

В этом году в областном чемпионате WorldsSkill приняли участие 349 человек, в том числе более 60 дошкольников в JuniorSkills и BebbiSkills.

Награды победителям вручала руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман ИБРАЕВА.

- Сегодня государством предпринимаются все меры по поддержке рабочих профессий, - отметила она. - Как бы не развивались цифровые технологии, такие специальности, как сварщик, сантехник, мастер по ремонту бытовой техники, автомеханик, не потеряют свою актуальность. Отрадно, что в профессию наши дети приходят с ранних лет. Мы гордимся тем, что в достижениях нашей страны есть заслуга и вклад нашей области. Уважаемые педагоги, эксперты, выражаю вам искреннюю благодарность за ваш вклад и поддержку наших талантливых детей! Всем участникам чемпионата желаю дальнейшего профессиональных роста и новых достижений.

Платье, созданное участником чемпионата по компетенции «Технология моды»

Асия НАБИУЛИНА заняла 1 место в компетенции "Системное администрирование". Асие 18 лет, она обучается в Костанайском колледже автомобильного транспорта по специальности техник-электронщик.

Награждение Асии Набиулиной золотой медалью по компетенции «Системное администрирование»

- В течение 4 часов мы должны были настроить операционные системы Windows, Linux и ЦСК (Цифровая система коммутации), - рассказала она. - Мы занимаемся системным администрированием, настройкой локальной сети. В будущем это может помочь при создании какого-либо предприятия, поднять его с нуля, организовать оптимизацию и обслуживание IT-инфраструктуры организации.

Макет здания ЦУМа, созданный участниками

Чемпионат проводится с 2015 года. Число участников за все время выросло в 10 раз, а количество компетенций, в которых учащиеся могут состязаться, с 4 до 51, в том числе 26 основных и 25 дополнительных.

Участники чемпионата получили медали и дипломы

Костанайская область с 2015 года заработала 15 серебряных и 8 бронзовых медалей, а также 25 отличительных медальонов. В прошглом году вошла в десятку лидеров командного зачёта, получив 6 медалей и 5 медальонов «Үздік маман».