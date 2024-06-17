Важность вакцинирования на аппаратном совещании продемонстрировали очень доходчиво: взяли количество заболевших корью в городе с начала 2024 года и показали долю непривитых. Причины отказа от вакцины разные, а итог один - болезнь.

В 150 случаях больные корью не привиты из-за отказа от вакцинации, 55 не достигли прививочного возраста, у 121 пациента прививочный статус неизвестен, 51 имеет медицинский отвод. Об этом на доложил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Алмат БАЙКЕНОВ.

- В этой статистике есть случаи привитых заболевших? - спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Нет таких случаев.

- Вот смотрите, - резюмировал аким. - В ста процентах случаев заболевают те взрослые и дети, которые не были привиты по каким-либо причинам. Это ещё раз говорит о вакцинации. Это же не зря было придумано человечеством.

Затем градоначальник напомнил о недавнем снижении давления холодной воды:

- У нас была не авария, но аварийная ситуация. Почему в городе не было воды?

- Мы думали, что были скрытые утечки или аварии, - ответил руководитель «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ. - Очень большой расход воды был в связи с тем, что поливы увеличились. Большой объём воды был израсходован. Разбираемся.

- Когда у вас будет известна причина, вы должны будете её озвучить.

После паводка акимат организовал очистку улиц в садовых обществах от мусора, который принесло водой. Жундубаев рассказал о случаях злоупотребления этой помощью:

- Сейчас вроде бы завершили работу. И складывается такая ситуация: люди уже привыкли и свой мусор бытовой выкладывают, звонят. То есть, садоводческие общества забыли, чем раньше занимались. Перекладывать на нас не стоит, будем наказывать. На остальной мусор, который сегодня есть, садоводческие общества собирают средства со всех дачников. Обращение к ним: занимайтесь своей работой. Всем, чем мы могли, помогли. А нянчиться и вывозить мусор за бюджетные средства мы не собираемся. Есть на это «Тазалык». Жалуются. Приезжаем - по факту там мусор весь бытовой.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА