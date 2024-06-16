На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу во второй день были сыграны матчи первого тура группового этапа в группах «А» и «В».

Автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы полузащитник сборной Албании Недим Байрами / Скриншот трансляции

Программу дня открыл матч на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне между сборными Венгрии и Швейцарии, выступающими в группе «А». Для команд это была уже 47 встреча. В предыдущих 30 побед на счету венгров и 11 - у швейцарцев и еще 5 матчей завершились вничью, а разница забитых голов составляла 131:66 в пользу сборной Венгрии.

Счет в Кельне на 13-й минуте открыла сборная Швейцарии, в третий раз подряд попавшие на чемпионат Европы. Полузащитник Михел Эбишер выполнил проникающую передачу через центр в штрафную площадь открывшемуся там полузащитнику болгарского клуба «Лудогорец» Квадво Дуа, который пробил мимо вышедшего из ворот Петер Гулачи в левый нижний угол. На последней минуте тайма Эбишер обводящим ударом метров с двух от дуги штрафной площади поразил правый нижний угол ворот и стал первым футболистом в истории своей национальной команды, отличившийся по системе «гол+пас» в матче чемпионата Европы.

Интригу в матч вернул нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга, на 66-й минуте в падении головой переправивший мяч в сетку ворот после быстрой атаки и подачи Доминика Собослаи от левого угла штрафной площади на правый край вратарской площадки. Интрига продержалась до третьей добавленной минуты, на которой вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер выбил мяч к штрафной площади венгерской сборной, где защитник Вилли Орбан неудачно сделал скидку головой. Нападающий «Монако» и сборной Швейцарии Брил Эмболо перехватил мяч и технично перебросил вышедшего из ворот голкипера - 3:1 в пользу Швейцарии.

Швейцарский нападающий Брил Эмболо ставит победную точку в матче со сборной Венгрии (3:1) / Фото mover.uz

Первыми в группе «В» свои выступления на ЕВРО-2024 начали сборные Испании и Хорватии, игравшие на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Ровно в половине сыгранных ранее десяти матчах победу праздновали испанцы, еще два матча завершив вничью с разницей забитых голов 20:12 в свою пользу. Эти сборные встречались друг с другом на четвертом чемпионате Европы подряд, причем испанцы побеждали в 2012 и в 2021 гг., а хорваты - в 2016 г.

В стартовом составе сборной Испании вышел полузащитник Ламин Ямаль, которому на день матча было 16 лет и 338 дней и который стал таким образом самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

На исходе получаса игры полузащитник сборной Испании Фабиан Руис передачей из центрального круга вывел нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мората один на один с голкипером, и капитан испанцев легко переиграл Доминика Ливаковича. А через три минуты уже полузащитник «Пари Сен-Жермена» Руис, получив мяч на дуге штрафной площади, переиграл при входе в нее двух хорватских полузащитников Луку Модрича, а затем Марсело Брозовича и точно пробил в правый нижний угол ворот.

А на второй компенсированной к первому тайму минуте испанские футболисты заработали угловой на правом фланге, разыграли его, и Ямаль сделал подачу во вратарскую площадку, с линии которой защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, опередив всех, в касание пробил по воротам - 3:0. При этом игрок «Барселоны» Ямаль стал самым молодым автором результативного паса в истории чемпионатов Европы, а Карвахаль - самым возрастным игроком, забивавшим за национальную команду в матчах чемпионата Европы, отличившись в возрасте 32 лет и 156 дней, причем сделав это впервые.

Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль / Фото championat.com

Во втором тайме вратарь сборной Испании Унай Симон, выбивая мяч от своих ворот, попал в хорвата Ловро Майера. От него мяч отскочил к стоящему перед пустыми воротами Бруно Петковичу, на котором был вынужден нарушить правила Родри, и как результат - желтая карточка и пенальти, который Симон отбил. А отправленный все-таки мяч в ворота Петковичем не был засчитан, так отдававший пас Иван Перишич до удара забежал в штрафную площадь. Счет до конца матча так и не изменился, а сборная Испании, уступив сопернику по владению мячом впервые за 136 матчей, одержала разгромную победу.

Программу дня закрывала игра в группе «В» между командами Италии и Албании, встречавшимися на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Команды ранее встречались четырежды, и четырежды побеждали итальянцы с общим счетом 7:1.

Уже на 1-й минуте, а точнее на 23-й секунде после ввода мяча итальянцами из-за боковой линии полузащитник сборной Албании Недим Байрами, играющий в итальянском клубе «Сассуоло», перехватил мяч на правом краю штрафной площади и из-под защитника пробил в ближнюю «девятку», став автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Прежний рекорд продержался 20 лет, а его автором стал игрок сборной России Дмитрий Кириченко, отличившийся на ЕВРО-2004 на 68-й секунде в матче группового этапа с командой Греции, сенсационно выигравшей тот чемпионат Европы.

Через десять минут итальянцы разыграли угловой удар на левом фланге, и Лоренцо Пеллегрини, получив ответный пас от Федерико Димарко, сделал навес на дальнюю штангу, где защитник клуба «Интер» Алессандро Бастони головой переправил его в сетку ворот - 1:1.

А еще через пять минут еще один игрок «Интера» Николо Барелла после выноса мяча из штрафной площади с ее линии пробил с лету в левый верхний угол ворот и вывел сборную Италии вперед и, как оказалось, принес действующим чемпионам Европы волевую победу. Кстати три гола на двоих за 16 минут - это очередной рекорд за всю историю чемпионатов Европы.

Сегодня, 16 июня, в третий игровой день чемпионата Европы пройдут три матча в 18:00 на поле выйдут участники группы «D» сборные Польши и Нидерландов, а затем проведут свои первые матчи команды группы «С» - в 21:00 начнут свой поединок сборные Словении и Дании, а в полночь - Сербии и Англии