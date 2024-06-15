Расширение видов страхования в АПК, в том числе от сайгаков и саранчи, обсудили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Фото с сайта aqmolanews.kz

Государство оказывает поддержку фермерам в виде субсидирования ставок по 16 страховым продуктам в растениеводстве и животноводстве. Это касается зерновых, зернобобовых и масличных культур, яблоневых деревьев, КРС, МРС, лошадей, птиц. В сфере растениеводства работают четыре страховые компании и ещё три – в животноводстве. Оператором по страхованию выступает АО "Аграрная кредитная корпорация".

В 2021 году на субсидирование страховых премий из республиканского бюджета направили 1 млрд тенге, в 2023 году – 2,5 млрд тенге, дополнительная потребность на 2024 год – 2,7 млрд тенге.

- В прошлом году в сфере растениеводства заключили 142 договора, застраховано 279 074 га площадей. По итогам пяти месяцев 2024 года уже заключён 261 договор, застраховано 490 225 га площадей. Таким образом, только за пять месяцев текущего года страхование в растениеводстве выросло на 75% по сравнению с 2023 годом, – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол ТАСЖУРЕКОВ.

Он отметил, что в этом году перестраховочные компании установили лимиты на страхование посевных площадей от засухи и избытка влаги по всем районам. Это приводит к тому, что только ограниченное количество фермеров может получить субсидии.

Ситуацию прокомментировал член совета Ассоциации агрострахования Елдос АУЕЗБЕКОВ:

- Если говорить о соотношении выплат и премий, то с 2020 по 2023 годы включительно страховые выплаты составили более 6 млрд тенге, а сбор премий – около 3 млрд тенге. Все четыре года подряд была засуха, а в 2023 году, помимо засухи, ещё случился переизбыток влаги – это тоже страховой случай. Это способствовало повышению спроса на страхование в этом году и превысило страховые лимиты.

По словам Ауезбекова, перестраховочные компании устанавливали лимиты и в прошлые годы, но из-за низкого спроса со стороны аграриев до них никогда не доходили.

- Мы ведём переговоры с действующими перестраховочными компаниями Швейцарии, – сказал он. - Некоторые немецкие компании готовы повысить лимиты до 15 млн га, но ждут от нас гарантии по объёмам продаж от государства. Гарантировать объёмы мы можем, если будут встречные обязательства для получателей мер господдержки (субсидии и льготные кредиты). Если фермер будет страховать хотя бы 20% от своих площадей, то это позволит не обанкротиться при засухе и избытке влаги.

Член совета Ассоциации агрострахования отметил, что страховщики также изучали возможность страхования посевов от потравы сайгаками. Перестраховочный рынок готов рассмотреть подобные продукты страхования зелёной биомассы на пастбищах через спутниковый мониторинг. Для этого необходимо мониторить передвижение сайгаков с помощью GPS-трекеров.

- Трекер крепится к вожаку стада сайгаков, и через него мониторится передвижение стада. Далее при посещении сайгаками мы смотрим уровень биомассы на пастбищах, и при её снижении осуществляются выплаты владельцу поля. Но для перестраховочных компаний в этом случае главный вопрос – как государство будет регулировать численность поголовья сайгаков. Если на этот вопрос будет ответ, то наладить систему страхования потравы можно, – отметил Ауезбеков.

Есть продукты страхования и от саранчи. С помощью цифровых технологий проверяют, были ли посевы опрысканы химикатами. И второй вариант – установка гиперлокальных метеостанций, ловушек, которые контролируют численность саранчи с помощью ударов и фотоснимков.

- Мы будем менять систему субсидирования и выставлять встречные требования к фермерам за их получение. Государство тратит свои ресурсы с целью получить результат. А результат – это продовольственная безопасность и обеспечение сырьём наших предприятий. И одним из обязательств станет страхование. Помимо действующих инструментов, необходимо разработать дополнительные виды страхования: от потравы посевов и ущерба от саранчи. Мы готовы рассмотреть все предложения, – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

Решено, что Минсельхоз совместно с "Аграрной кредитной корпорацией", ассоциациями агрострахования и финансистов Казахстана выработает механизмы повышения эффективности и доступности страхования для фермеров. Изучат и возможность создания новых страховых продуктов, в том числе от сайгаков и саранчи.