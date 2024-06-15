В Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена» состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу, на которой УЕФА почтила память покойного легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, а трофей ЕВРО-2024 на поле вынесла вдова покойного Хайди Беккенбауэр.

Атакует сборная Германии / Фото championat.com

В течение месяца за почетный трофей на 10 стадионах в 10 городах Германии будут бороться сборные 24 стран, а чемпион станет известен 14 июля. Напомним, что действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая в финале ЕВРО-2020 команду Англии на лондонском стадионе «Уэмбли» в серии послематчевых пенальти. Как никогда была близка к выходу в финальную часть этого чемпионата Европы и сборная Казахстана, хорошо проведшая квалификацию и уступившая в полуфинале стыковых матчей в лиге «С».

В матче открытия ЕВРО-2024 встретились участники группы «A» - сборные Германии и Шотландии.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман доверил место в воротах в этом матче 38-летнему Мануэлю Нойеру, ставшему для него 35-м матчем, в котором он выходил в стартовом составе на чемпионатах Европы или мира. По данным занимающейся спортивной аналитикой компании Opta Sports, среди европейских игроков этот показатель больше только у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (43 матча) и бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини (36 матчей). Также Нойер стал вторым европейцем в истории после итальянца Джанлуиджи Буффона, сыгравшим на восьми крупных турнирах. А Юлиан Нагельсман, на день проведения матча которому было 36 лет и 327 дней, стал самым молодым наставником в истории чемпионатов Европы, побив рекорд главного тренера сборной Словении Сречко Катанеца, которому на момент ЕВРО-2000 было 36 лет и 333 дня.

Счет в стартовом матче был открыт на 10-й минуте, а автором первого гола на чемпионате Европы 2024 года стал 21-летний игрок «Байера» и полузащитник сборной Германии Флориан Вирц, который после длинного диагонального паса Тони Крооса и передачи с правого фланга Йозуа Киммиха в касание пробил низом по центру почти от линии штрафной площади в левый угол ворот, и мяч от руки прыгнувшего за ним вратаря сборной Шотландии Ангуса Ганна попал в штангу и от нее влетел в сетку. При этом Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на чемпионатах Европы.

Автором первого гола на чемпионате Европы 2024 полузащитник сборной Германии Флориан Вирц / Фото championat.com

Через девять минут отличился еще один 21-летний игрок сборной Германии полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, который после передачи Илкая Гюндогана из центра на левый край штрафной площади и паса назад Кая Хаверца переиграл Каллума Макгрегора и мощно пробил под перекладину - 2:0. И впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную. На последней минуте тайма защитник сборной Шотландии Райан Портеус был удален за грубую игру в своей штрафной площади против игравшего на добивании Гюндогана, а полузащитник английского «Арсенал» Хаверц реализовал назначенный за это нарушение пенальти. И сборная Германии впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на ЕВРО.

На 68-й минуте нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг вышедший на замену пятью минутами ранее, сделал счет 4:0, поразив правый верхний угол ворот ударом от границы штрафной площади такой силы, что на графике при трансляции скорость мяча соответствовала 110 км в час. На 87-й минуте защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон при розыгрыше стандарта с левого края навесил в штрафную площадь, мяч от головы немецкого нападающего Никласа Фюллькруга полетел на правый край. Там подключившийся к атаке шотландский защитник Скотт Маккенна подставил голову под мяч, который рикошетом от головы центрального защитника сборной Германии Антонио Рюдигера влетел в сетку ворот под перекладину над Нойером, который был бессилен выручить свою сборную. А сборная Шотландии забила сборной Германии гол, не нанеся ни одного удара по воротам за игру.

И все же точку в матче поставила сборная Германии, в составе которой на третьей добавленной минуте вышедший на замену Эмре Джан ударом с дуги штрафной площади пробил точной в правый нижний угол ворот - 5:1.

Лучший игрок матча открытия чемпионата Европы 2024 Джамал Мусиала (Германия) / Фото championat.com

Таким образом сборная Германии установила рекорд чемпионатов Европы, в восьмой раз выиграв стартовый матч, одержав при этом свою самую крупную победу в истории чемпионатов Европы, которая также стала самой крупной и в первой игре турнира. Кроме этого, сборная Германии одержала 28-ю победу в матчах ЕВРО, в то время как у ближайших преследователей их только 21. Участвующий в последнем в карьере таком турнире 34-летний Тони Кроос отдал в этом матче 101 точную передачу из 102, а лучшим игроком матча открытия признан Джамал Мусиала.

Сегодня на чемпионате Европы пройдут три матча. В группе «А» сыграют сборные Венгрии и Швейцарии (19:00), а в группе «В» встречаются команды Испания и Хорватия (21:00), а также Италии и Албания (01:00).