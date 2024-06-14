По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 июня, на юге и востоке области ожидается кратковременный грозовой дождь. В воскресенье и понедельник, 16-17 июня, небольшие дожди с грозами пройдут на севере и западе.





В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу - переменная облачность, без осадков.

- В ближайшие трое суток по ночам температура воздуха будет одинаковой - 15-20, на юге 23 градуса,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ, - Днём субботы термометры покажут 32-37, на востоке 29 градусов. В воскресенье днём столбики термометров поднимутся до отметок 31-36 °С, на юге до 39 °С, лишь на востоке будет не так жарко - 28 °С. В понедельник воздух прогреется до 28-33, на юге до 36 градусов.

В Костанае в ближайшие трое суток температурные показатели будут следующими: ночью 18-20 °С, днём 33-35 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается северо-западный, скоростью 7-12 м/с в субботу и 9-14 м/с в воскресенье и понедельник.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

