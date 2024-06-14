В Министерстве транспорта ответили на вопрос о проблемах с уличными туалетами вдоль казахстанских трасс, передает корреспондент Tengri Auto.

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"Проблема с холодными туалетами действительно существует, и КазАвтоЖол ведет работу по их оптимизации и установке на площадках отдыха теплых туалетов. На сегодняшний день у нас имеется определенное количество стандартных гигиенических узлов (СГУ), однако для полного удовлетворения потребностей пользователей и обеспечения комфортных условий отдыха требуется дополнительная работа по установке теплых туалетов", - говорится в сообщении.

Согласно национальному стандарту, при строительстве объектов сервиса, будь то кафе или автозаправочные станции, обязательно предусматривается наличие теплых туалетов.

"В рамках реализации проектов по развитию инфраструктуры также предусмотрена установка теплых туалетов на площадках отдыха, а также вблизи туристических объектов вдоль республиканских дорог", - отмечают в пресс-службе.