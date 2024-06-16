Шесть районов Костаная попадут под отключение электроэнергии на следующей неделе
16 июня 2024, 15:06 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 21 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
17 июня с 10:00 до 17:00
КТП-Тайжанова — работы на ТП
- Тайжанова по ул. Узкоколейная 9
18 июня с 10:00 до 17:00
КТП-КостанайСтрой — работы на ТП
- ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская 17
С 17 до 21 июня с 10:00 до 18:00
КТП-88а — работы на ВЛ
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Пролетарская 61-108,
- ул. Дулатова 127-181, у
- л. Гагарина 74-95,
- ул. Алтынсарина 137-149.
17 июня с 10:30 до 17:00
КТП-99 — работы на ТП
- Ясли-сад № 1 по ул. Белинского 5.
Частный сектор:
- ул. Станционная 8-42,
- ул. Крупская 9/1-9/111, 13/1-13/21,
- пр. Спартака 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44,
- ул. Мирная 1-23, 8/1-8/5, 10/2-10/10,
- ул. Солнечная 4-35, 67/1-67/7,
- все проулки ул. Солнечной,
- ул. Спортивная 1-26,
- ул. Станционная 54/1-54/10, 46,48,
- ул. Некрасова 2-36, 11/2- 4, 13/1-13/3, 21/1-25/1,
- ул. Тургенева 1-41, 11/1- 27/5,
- ул. Белинского 1-34,
- ул. Энгельса 42/2-44/21, 18/1-19/2,
- ул. Достык 47-55.
17 и 18 июня с 10:00 до 19:00
ТП-416 — работы на ТП
- Форте Банк,
- Народный банк,
- магазин «DNS»,
- «Золото Москвы»,
- «Эдем»,
- «Белый ветер»,
- мечеть,
- Департамент юстиции.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 43, 43 а, 45,
- пр. Абая 164,
- ул. Толстого 40,
- ул. 5 Апреля 67.
Светофоры:
- пр. Аль-Фараби – пр. Абая,
- ул. Толстого – пр. Абая
21 июня с 10:00 до 17:00
ТП-419 — работы на ТП
- Кофейня № 1,
- реабилитационный центр,
- магазин «Добрый»,
- «Евротех»,
- ГЭК -5,
- сауна «Спайс»,
- «Арука»,
- автомойка «РАКО»,
- кафе «Шахерезалда»,
- тех. осмотр «Каусар»,
- газЦентр.
Спальный сектор:
- ул. Толстого 25.
Частный сектор:
- ул. Сьянова 1-34,
- ул. Павлова 6-14,
- ул. Гоголя 8-26, 18/1-18/11,
- ул. Толстого 11-17,
- ул. Набережная 7-26.
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