План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 21 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

17 июня с 10:00 до 17:00

КТП-Тайжанова — работы на ТП

Тайжанова по ул. Узкоколейная 9

18 июня с 10:00 до 17:00

КТП-КостанайСтрой — работы на ТП

ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская 17

С 17 до 21 июня с 10:00 до 18:00

КТП-88а — работы на ВЛ

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 140-162,

ул. Пролетарская 61-108,

ул. Дулатова 127-181, у

л. Гагарина 74-95,

ул. Алтынсарина 137-149.

17 июня с 10:30 до 17:00

КТП-99 — работы на ТП

Ясли-сад № 1 по ул. Белинского 5.

Частный сектор:

ул. Станционная 8-42,

ул. Крупская 9/1-9/111, 13/1-13/21,

пр. Спартака 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44,

ул. Мирная 1-23, 8/1-8/5, 10/2-10/10,

ул. Солнечная 4-35, 67/1-67/7,

все проулки ул. Солнечной,

ул. Спортивная 1-26,

ул. Станционная 54/1-54/10, 46,48,

ул. Некрасова 2-36, 11/2- 4, 13/1-13/3, 21/1-25/1,

ул. Тургенева 1-41, 11/1- 27/5,

ул. Белинского 1-34,

ул. Энгельса 42/2-44/21, 18/1-19/2,

ул. Достык 47-55.

17 и 18 июня с 10:00 до 19:00

ТП-416 — работы на ТП

Форте Банк,

Народный банк,

магазин «DNS»,

«Золото Москвы»,

«Эдем»,

«Белый ветер»,

мечеть,

Департамент юстиции.

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 43, 43 а, 45,

пр. Абая 164,

ул. Толстого 40,

ул. 5 Апреля 67.

Светофоры:

пр. Аль-Фараби – пр. Абая,

ул. Толстого – пр. Абая

21 июня с 10:00 до 17:00

ТП-419 — работы на ТП

Кофейня № 1,

реабилитационный центр,

магазин «Добрый»,

«Евротех»,

ГЭК -5,

сауна «Спайс»,

«Арука»,

автомойка «РАКО»,

кафе «Шахерезалда»,

тех. осмотр «Каусар»,

газЦентр.

Спальный сектор:

ул. Толстого 25.

Частный сектор: