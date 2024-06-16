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Шесть районов Костаная попадут под отключение электроэнергии на следующей неделе

16 июня 2024, 15:06 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 21 июня  сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

17 июня с 10:00 до 17:00
КТП-Тайжанова — работы на ТП

  • Тайжанова по ул. Узкоколейная 9

18 июня с 10:00 до 17:00
КТП-КостанайСтрой — работы на ТП

  • ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская 17

С 17 до 21 июня с 10:00 до 18:00
КТП-88а — работы на ВЛ

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Пролетарская 61-108, 
  • ул. Дулатова 127-181, у
  • л. Гагарина 74-95, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

17 июня с 10:30 до 17:00
КТП-99 — работы на ТП

  • Ясли-сад № 1 по ул. Белинского 5.

Частный сектор:

  • ул. Станционная 8-42, 
  • ул. Крупская 9/1-9/111, 13/1-13/21, 
  • пр. Спартака 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44, 
  • ул. Мирная 1-23, 8/1-8/5, 10/2-10/10, 
  • ул. Солнечная 4-35, 67/1-67/7, 
  • все проулки ул. Солнечной,
  • ул. Спортивная 1-26, 
  • ул. Станционная 54/1-54/10, 46,48, 
  • ул. Некрасова 2-36, 11/2- 4, 13/1-13/3, 21/1-25/1, 
  • ул. Тургенева 1-41, 11/1- 27/5, 
  • ул. Белинского 1-34, 
  • ул. Энгельса 42/2-44/21, 18/1-19/2, 
  • ул. Достык 47-55.

17 и 18 июня с 10:00 до 19:00
ТП-416 — работы на ТП

  • Форте Банк, 
  • Народный банк, 
  • магазин «DNS», 
  • «Золото Москвы», 
  • «Эдем», 
  • «Белый ветер», 
  • мечеть, 
  • Департамент юстиции.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 43, 43 а, 45, 
  • пр. Абая 164, 
  • ул. Толстого 40, 
  • ул. 5 Апреля 67.

Светофоры:

  • пр. Аль-Фараби – пр. Абая, 
  • ул. Толстого – пр. Абая

21 июня с 10:00 до 17:00
ТП-419 — работы на ТП        

  • Кофейня № 1, 
  • реабилитационный центр, 
  • магазин «Добрый», 
  • «Евротех», 
  • ГЭК -5, 
  • сауна «Спайс», 
  • «Арука», 
  • автомойка «РАКО», 
  • кафе «Шахерезалда», 
  • тех. осмотр «Каусар», 
  • газЦентр.

Спальный сектор:

  • ул. Толстого 25.

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 1-34, 
  • ул. Павлова 6-14, 
  • ул. Гоголя 8-26, 18/1-18/11, 
  • ул. Толстого 11-17, 
  • ул. Набережная 7-26.