Пустующие, законсервированные ранее строения проходят инвентаризацию, а затем их восстанавливают до соответствия стандартам, предъявляемым к жилью. Об этой работе 13 июня на брифинге рассказала руководитель отдела строительства Динара ИХЛАСОВА.

Дом по ул. 50 лет Октября в Рудном восстановили недавно. 1 июня ключи от арендного жилья вручили новым жильцам / Фото Георгия Говорова

- За 2023-2024 годы в области завершена реконструкция 6-ти зданий под многоквартирные жилые дома, общей площадью 15,7 тыс. кв. метров на 274 квартиры, - сказала спикер.

В Лисаковске прошла реконструкция части одного здания под арендные жилые помещения, в Рудном – 3-х зданий под многоквартирные жилые дома, в Джангельдинском районе – здания детского сада под жилой дом, в Наурзумском районе реконструкции подвергся многоквартирный дом.

По словам Ихласовой, до конца текущего года планируется завершить реконструкцию еще 8 зданий под многоквартирные жилые дома, общей площадью 23,2 тыс. кв. метров. Речь идет о 7 домах в Рудном и о переделке под жилье бывшей гостиницы в Камыстинском районе.

- По завершении реконструкции эти квартиры будутпредоставлены очередникам в соответствии с жилищным законодательством, - сказала руководитель управления.

Продолжается и приобретение жилья для очередников за бюджетные деньги. За 2021-2023 годы для предоставления людям в аренду государством было куплено 238 квартир. В нынешнем году на эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено 4,5 млрд тенге. Средства рассчитаны на приобретение 212 квартир: 162 в Костанае, 50 в Костанайском районе.