Предварительное слушание по делу директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александра Пархоменко прошло в суде №2 Костаная 13 июня. Помимо Пархоменко на скамье подсудимых находятся еще 29 человек. Пятеро из них — под арестом, включая Пархоменко и двух женщин — Порт и Добрыниченко. Все они обвиняются в том, что «на протяжении длительного времени занимались хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК». Из 3 млрд тенге ущерба в ходе досудебного расследования тогда еще подозреваемые возместили 107 млн тенге. Кроме того, было арестовано их имущество на сумму 3,1 млрд тенге, сообщал департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) еще в марте этого года.

- Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов, - говорилось в сообщении АФМ.

В качестве подозреваемых по делу проходили руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

На предварительном слушании адвокаты подсудимых подали несколько ходатайств, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору, об исключении из дела некоторых вещественных доказательств, о прекращении уголовного дела в отношении некоторых подсудимых, об изменении меры пресечения для некоторых подсудимых.

Все их судья Алтын БАЙЖУМАНОВА разрешила 13 июня в 18.00 после того, как прошло предварительное слушание. В большое части из них судья отказала.

- Назначить главное судебное разбирательство по делу на 24 июня, - отметила Байжуманова. - Из-за большого количества подсудимых и томов уголовного дела заседания будут проводиться три дня в неделю. Кроме того, для удобства проведения процесса установлена программа Zoom. Все желающие могут к ней подключиться.

В соседнем зале также установили большой экран, на котором будет транслироваться процесс для журналистов.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ