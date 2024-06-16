Когда Любовь ШМИТ узнала, что по её улице Северной после капремонта будет проходить дамба, она обрадовалась. Хоть её дом № 1 в паводки почти не топит, лишним это сооружение точно не будет. Но когда увидела, на каком месте дамбу возводят, сделала вывод: строение, призванное сдерживать воду, приведёт к угрозе затопления её дома.

Еще одна претензия - при капитальном ремонте дамбы землю сгружают на заборы домов и те разрушаются.

Участок дамбы проходит по улице Северной близ частных домов.

- О том, что это будет дамба, узнала от соседа, - говорит Любовь Евгеньевна. - Акиматовские и из отдела ЖКХ приходили предупредить: "Убирайте огороды, заборы, если по ним проходит дамба". У нас дома стоят на обрыве, а в низине обрыва - деревья. Начали выпиливать эти деревья. Я подумала: там и будет дамба проходить. На второй день начали засыпать у соседа под забором. Я спросила: "Вы что, к забору пойдёте?". "Да!". Видимо, решили, что в низине строить дорого. Там у нас болото образуется, это надо сначала твёрдую площадку делать и на неё уже возводить дамбу. Говорят, что мой забор стоит как раз на такой площадке от строившейся в 1994 году дамбы.

Часть забора Любови Шмит засыпали и повредили. В службе IKomek ей сообщили, что по закону нужно отступить 2 метра от забора. Она вызвала участкового, который попросил отсутупить от забора «по-человечески». По словам Шмит, рабочие прикрывались проектом.

Любовь Шмит распечатала снимки забора до и после ремонта дамбы на случай суда

- Сейчас чуть-чуть отступили, но часть забора уже разрушена, - говорила она 12 июня корреспонденту «НГ».

Вторая претензия - парадокс из начала статьи:

- У меня низина. Все постройки покосились, потому что стоят на склоне. И все сточные воды - снеговые, дождевые - идут по моей территории и естественным путём стекают вниз. Если дамбу возведут впритык к моему участку, вся эта вода останется в нём.

- Разве без дамбы её не сдерживает забор?

- Это же вода, она находит себе проходы, - указывает Шмит на щели в заборе. - Я ни в коем случае не против дамбы! Я только за! Но, пожалуйста, не трогайте мой забор!

По словам женщины, разрушение забора и насыпание земли высотой с забор угрожает её безопасности:

- Тут и алкаши, и наркоманы, и всякого рода элементы. Теперь они спокойно заберутся по этой земле и перелезут через покосившийся забор. Даже акиматовские, когда приходили, спокойно забрались и обратно спустились. Как мне спать, когда тут такое? Функция забора не выполняется, когда забора нет.

Шмит признаёт: забор - не столько ценность, сколько собственность. Главным образом её задело отношение властей. Она убеждена: работы должны были начаться иначе:

Любовь Шмит: «Пожалуйста, не трогайте мой забор!»

- Если границы забора и проекта дамбы совпадают, надо было заключить с жильцами договор, прийти и объяснить. Ничего из этого не сделали.

Руководитель отдела ЖКХ акимата Тобыла Жаксылык ИСКАКОВ пояснил «НГ», что сейчас идет не строительство новой дамбы, а ремонт уже существующей.

- Правомерно ли задевать забор или необходимо отступить 2 метра?

- Это мы изучим по проекту с проектировщиком и технадзором. До этого времени капитальный ремонт дамбы приостановлен. Если это государственная земля, то можно.

- Если это ремонт уже существующей дамбы, может ли быть такое, что заборы жильцов стоят на государственной земле?

- Да. В таком случае это самозахват земли. Жильцы могли, например, расширять участок дома и поставить забор.

По словам Искакова, по завершению работ подрядчик ремонта дамбы - ТОО «Руслана и З» - восстановит забор Любови Евгеньевны.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА