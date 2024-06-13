Об этом сегодня, 13 июня, на брифинге сообщила руководитель управления строительства акимата Костанайской области Динара ИХЛАСОВА. Всего по данным технического обследования в городах и районах определены не подлежащими восстановлению 449 домов.

Хозяева их в 149 случаях выбрали вариант строительства для них государством индивидуальных жилых домов, в 330-ти - приобретение жилья на вторичном рынке. Но сумма, которую для этого выделяет бюджет, не должна превышать стоимости строений по типовому проекту. Всего по области было обследовано 1308 пострадавших от паводка домов, из них 829 признаны нуждающимися в ремонте.

- Уже приобретено 256 квартир для пострадавших, или 53% от доли всего не подлежащего восстановлению жилья. Оставшиеся 74 квартиры - на стадии оформления документов. Работы по приобретению и ремонту жилья планируется полностью завершить до 20 июня, - сказала Ихласова.

До 1 сентября планируется завершить строительство индивидуальных домов.

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