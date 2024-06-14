Минимальный порог для рассмотрения петиций казахстанцев могут увеличить. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщила министр, в обществе уже поднимают вопрос об увеличении порога для рассмотрения петиций, который сегодня составляет 50 тысяч подписей.

"Те стороны, которые не согласны друг с другом, уже поднимают вопрос, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь. Поэтому важно слышать мнение граждан. В последние недели понимается вопрос, что нужно увеличить порог при рассмотрении петиций", - рассказала Балаева в кулуарах Сената.

Отметим, что петиции казахстанцев, размещенные на портале E-Petition.kz, по правилам, должны набрать как минимум 50 тысяч голосов. После этого их рассматривают на уровне правительства. За время работы сайта уже четыре петиции набрали 50 тысяч голосов.

Ранее свыше 50 тысяч голосов набрали петиции по вопросам утилизационного сбора в Казахстане и за возврат прежнего часового пояса.

Также 50 тысяч голосов набрали петиции против пропаганды ЛГБТ и за запрет азартных игр для чиновников.