Про двух собак, которые сейчас находятся в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst», рассказала «НГ» заместитель председателя ОО Ольга СОЛОВЬЁВА.

Щенка алабая плохо кормили. В результате - рахит и больные передние лапы

- Они обе девочки, кличек им не давали. Собака № 1 - еще щенок. К сожалению, ее либо очень плохо кормили, либо не делали этого вообще, - отмечает она. - У собаки рахит и теперь у нее всю жизнь будут кривыми передние лапки. Исцелить их можно только с помощью дорогостоящей операции, но животное и без этого уже прекрасно ходит. Это очень классная, игривая собака. Она очень любит детей.

Вторая собака - это взрослый алабай (возраст от года до двух лет). Она сейчас содержится в вольере.

Взрослая сука алабая любит играть и обниматься

- Ее в конце ул. Баймагамбетова, в районе КСК, нашел Руслан Олегович - один из бизнесменов, который помогает приюту и сам спасает животных на улице, - сообщила Ольга. - За его плечами уже не одно совместное спасение с нами, и иногда были очень сложные случаи, но все заканчивалось хеппи-эндом. Он сразу же увидел, что собака с цепью, и понял, что она явно откуда-то сбежала. Созвонился с нами, после чего животное транспортировали в наш реабилитационный центр. Мы искали ее старых хозяев, но никто не объявился. Теперь она ищет новых.

Собака очень контактная, адекватная к детям, любит играть и обниматься.

- Собак нужно содержать только в вольерах, - пояснила волонтер. - Вообще, они обе - прям зайки!

Чтобы забрать этих алабаев или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ