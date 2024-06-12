С 1 июля предельный тариф может составить 31,77 тенге без учёта НДС. Предыдущее повышение было 1 апреля. О причинах роста цены и о том, кого он коснётся главным образом, говорили директор ТОО «КЭЦ» Анаргуль УСКЕНБАЕВА и и. о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Ильяс ЕЛЕМИСОВ на общественных слушаниях сегодня, 12 июня.

- Срок принятия решения по данной заявке - 22 июня, - сообщил Елемисов.

По словам Анаргуль Ускенбаевой, основная причина роста тарифа - повышение тарифа в передающих компаниях ТОО «Межрегионэнерготранзит» и ТОО «ЭПК-forfait» с 15 апреля 2024 года. В ТОО «МРЭТ» тариф вырос на на 12,4% и составил 4,89 тенге за 1 кВт*час. В «ЭПК-forfait» - на 12% (9,32 тенге).

На слушаниях по предыдущему повышению предельной цены, которые прошли 12 марта, отмечали: в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» энергоснабжающая организация не может заниматься передачей электроэнергии, то есть иметь в собственности сети. Поэтому ТОО «КЭЦ» заключило договоры с энергопередающими компаниями.

12 июня Ускенбаева говорила не только о росте, но и о понижении - большей части статей снабженческой надбавки, которая составляет 4,1% в структуре тарифа. В действующем тарифе она составляет 1,6 тенге на 1 кВт*час, а в проекте - 1,29 тенге на 1 кВт*час. то есть на 19,3% меньше. Причина - рост объёма реализации электроэнергии. В денежном выражении практически все статьи снабженческой надбавки остались на уровне, согласованном с 1 апреля 2024 года. Но увеличились затраты на выплату вознаграждения за заёмные средства. Директор предприятия объяснила причину:

- Это связано с тем, что данная статья была необоснованно занижена при утверждении предыдущего тарифа с 1 апреля. В снабженческую надбавку включена сумма 14,8 млн тенге при том, что сумма вознаграждения по всем действующим займам составляет 72 млн тенге. В связи со значительным уменьшением суммы вознаграждения банка снабженческой надбавки ТОО «КЭЦ» с марта 2024 года не может привлекать дополнительные заёмные средства и своевременно производить оплату закупленной электроэнергии, что в свою очередь грозит введением ограничений на её поставку. На 1 июня 2024 года задолжность ТОО «КЭЦ» перед единым закупщиком электрической энергии составляет более 1 млрд тенге.

Кроме того, на изменение отпускного тарифа на электроснабжение оказывает влияние недополученный доход от покупки и передачи электроэнергии. В согласованном тарифе с 1 апреля 2024 года возмещение недополученного дохода осталось на прежнем уровне, согласованном с 1 ноября 2023 года: 564 млн тенге, без учёта фактически сложившихся убытков за период с ноября 2023 года по март 2024 года.

- Возникшие убытки от роста тарифа включены в тариф не в полном объёме, - отметила Анаргуль Ускенбаева. - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК в своём ответе на нашу жалобу подтверждает этот факт и поясняет, что не был учтён весь убыток в тарифе с 1 апреля ввиду недопущения социальной напряжённости среди населения, и гарантирует учесть весь убыток при рассмотрении следующего уведомления о пересмотре тарифа. В связи с этим расчёт недополученного дохода в проекта тарифа с 1 июля произведён за период с ноября 2023 года по текущую дату и составил 1,2 млрд тенге. Недополученный доход сложился из-за возникновения разницы между расходами, включёнными в согласованную предельную цену, и фактическими расходами по покупке и передаче электрической энергии.

1 апреля 2024 года приостановились лицензии нерегулируемых энергоснабжающих организаций на покупку электроэнергии. От них потребители перешли к гарантирующим поставщикам, в том числе к ТОО «КЭЦ». В связи с этим предприятие увеличило объём предоставленных услуг.

- КЭЦ применяет дифференцированные тарифы по группам потребителей. Тариф для населения ниже среднеотпускной цены компенсируется более высоким тарифом для юридических лиц. Из-за перехода юридических лиц от нерегулируемых энергоснабжающих организаций стало возможным не повышать тариф для физических лиц и снизить тарифы для бизнеса, - пояснила Анаргуль Ускенбаева. - При росте среднеотпускного тарифа остаётся на прежнем уровне тариф для населения. Он ниже среднеотпускного на 7 тенге, или на 24%. Тариф для юридических лиц планируется снизить на 23 тенге, или на 5%. Вся нагрузка по росту тарифа ложится на бюджетные организации.

Предельный тариф ТОО «КЭЦ»

С 1 апреля 2024 С 1 июля 2024 (на рассмотрении) Предельная цена за 1 кВт*час без учёта НДС 30,92 тенге 31,77 тенге

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА