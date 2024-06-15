Икру мне привезли не лососевую, а карасевую. Солить такую не берусь. Говорят, есть умельцы. Но для меня здесь предел умений - посол щучьей икры. А из икры карася я обычно делаю оладьи. Поделюсь своим рецептом. С удовольствием опробую и ваши, если расскажете о них.

Самое хлопотное, по-моему, отделить икру от пленок. Я сначала выбираю самые крупные фрагменты, потом перебиваю икру вилкой и пропускаю через редкое металлическое сито, чтобы более маленькие кусочки пленок остались на нем.

Режу мелко-мелко репчатый лук (или натираю на терке), добавляю его к икре, туда же яйцо, немного соли, черного перца. В принципе, уже можно жарить оладьи, как обычные, из теста. На растительном масле. В процессе жарки они становятся приятного оранжевого цвета. Едят их и горячими, и остывшими. Моя знакомая, например, подает их как холодную закуску: намазывает каждый оладушек майонезом и густо посыпает укропом, зеленым луком.

Кстати, такие оладьи можно жарить (или печь?) на сковороде с антипригарным покрытием. Для этого варианта лучше репчатый лук натереть на терке. Горячие оладьи сложить в миску горкой и полить растопленным сливочным маслом.

У меня свой вариант наработан. В икорную массу со всеми перечисленными выше ингредиентами кладу еще ложку-другую сметаны. Прекрасно, если это деревенский жирный продукт. Зелень укропа еще крошу в «тесто». И загущаю ложкой манки. С этой крупой масса должна постоять полчаса. Такие оладьи получаются более мягкими и нежными на вкус.

А на днях мне подсказали, что из карасевой икры можно сделать начинку для блинов. Подробный рецепт не дали, только идею обозначили. Я поняла ее так: икра жарится на сливочном масле, когда готова, надо ее «распушить», добавить зеленого лука и немного прогреть. Отварить яйцо вкрутую, порубить и добавить к начинке.

Ингредиенты

500 г икры карася, 1 яйцо, 1 средняя луковица, 5-6 веточек укропа, 2 с горкой ст. л. 20-процентной сметаны, 1 ст. л. манной крупы или 2. ст. л. муки.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ