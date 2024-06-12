Ровно через полтора месяца в Париже (Франция) стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. На сегодня казахстанские спортсмены завоевали 55 олимпийских лицензий, борьба за которые еще продолжается.

Анна Нурмухамбетова на Олимпиаде-2012 / Фото sports.kz

Уже точно известно, что Казахстан, к сожалению, впервые не будет представлен на главных спортивных играх четырехлетия в тяжелой атлетике. Однако приятная новость, связанная с этим видом спорта и Олимпиадой, все же пришла в Казахстан.

Накануне Олимпиады-2024 спортсменке из Казахстана Анне Нурмухамбетовой вручили серебряную медаль XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Торжественное вручение олимпийской награды, которую казахстанка получила из рук почетного члена Международного Олимпийского комитета (МОК) из Перу Ивана Дибоса, состоялось на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме (Перу), на котором молодые казахстанские штангисты завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

На Олимпиаде в Лондоне Анна Нурмухамбетова выступала в весовой категории до 69 кг и, вырвав штангу весом 115 кг и толкнув 136 кг, показала пятый результат в сумме - 251 кг. А олимпийской чемпионкой стала Лим Джон Сим (Корейская Народно-Демократическая Республика) - 261 кг (рывок - 115 кг, толчок - 146 кг).

Но в декабре 2018 года МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) объявили, что Марина Шкерманкова и Дина Сазановец из Беларуси, занявшие в Лондоне второе и третье места соответственно, уличены в использовании запрещенных препаратов. Таким образом Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное подтверждение от МОК, что Анна Нурмухамбетова стала бронзовым призером Олимпиады-2012. Серебряным призером стала Роксана Кокош из Румынии. А в 2020 году стало известно, что и в пробе румынки также были обнаружены следы допинга. И после нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей «серебра» Игр-2012. А «бронзы» была удостоена Убальдина Вальес из Колумбии.

Поздравления от почетного члена МОК Ивана Дибоса из Перу / Фото olympic.kz

- Я очень рада, что мне вручили олимпийскую медаль. Сложно передать словами, какие я испытываю эмоции. Хочу поблагодарить Международную федерацию тяжелой атлетики и МОК. Я рада, что являюсь серебряным призером Олимпиады-2012. Это самая высшая награда из всех, которые я завоевала в своей карьере. Хочу пожелать подрастающему поколению больших успехов, легкой штанги и терпения, - сказала после вручения Анна Нурмухамбетова, являющаяся уроженкой Костанайской области.

Анна Нурмухамбетова с серебряной медалью Олимпийских игр 2012 года / Фото olympic.kz

Воспитанницу Костанайского детского дома семейного типа «Жануя», директором которого на тот момент была Кымысбеке Кулесова, совсем юной девочкой мама-воспитатель детдома Калима Аманжулова привела в отделение тяжелой атлетики детско-юношеской спортивной школы № 1. Ее наставником в спортшколе стал Владимир Михайлусов, разглядевший в хрупкой девчушке задатки большого мастера. Именно под его руководством в 2005 году она начала свой путь в большой спорт.

Менее чем через три года, в июне 2008 года в Кызылорде, где параллельно прошли соревнования по тяжелой атлетике в программе IV летней Спартакиады школьников и учащихся колледжей и чемпионат Казахстана среди юниоров, Нурмухамбетова стала призером в весовой категории до 53 кг и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В мае 2010 года в Ташкенте воспитанница Владимира Михайлусова стала бронзовым призером ХII молодежного чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди девушек в весовой категории свыше 69 кг. Соревновавшись в столице Узбекистана со спортсменками, которым уступала в весе более 40 килограммов, она сумела показать в сумме двоеборья третий результат 214 кг (96 кг - рывок, 118 кг - толчок).

А уже в июле 2011 года успешно выступила на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет) в Пеннанге (Малайзия), став серебряным призером в весовой категории до 75 кг с результатом 257 кг (рывок - 115 кг, толчок - 142 кг). На тот момент она уже была воспитанницей школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Богенбая Батыра в Степногорске, где тренировалась под руководством Сергея Шевченко, а в юниорской сборной РК ее наставником был Батырбек Оздоев.

Экс-костанайка 28 июля только собиралась отметить свое совершеннолетие, но на нее уже обратили внимание тогда и тренеры национальной сборной Казахстана. И на следующий свой день рождения она была в Лондоне, где именно 28 июля прошел первый соревновательный день на Олимпиаде у тяжелоатлетов. После Олимпийских игр Нурмухамбетова завоевала в июне 2013 года на проходившем в Астане XXV чемпионате Азии среди женщин титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 75 кг с результатом 249 кг (рывок - 114 кг, толчок - 135 кг). А спустя три полных олимпийских цикла Анна Нурмухамбетова стала обладательницей серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.

Соавторы олимпийской награды: заслуженный мастер спорта Анна Нурмухамбетова и заслуженный тренер РК Владимир Михайлусов / Фото Серика Ахметбекова

Анна Нурмухамбетова всегда поддерживала отношения со своим первым наставником, по возможности приезжая на соревнования ветеранов, в которых выступал и Михайлусов. На одном из таких турниров в Кокшетау, посвященном памяти заслуженного тренера Казахской ССР В. Пака, и состоялась встреча тренера и воспитанницы уже в новом статусе - соавторов олимпийской бронзовой награды.

К сожалению, мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер РК по тяжелой атлетике Владимир Ильич Михайлусов, более 40 лет отработавший на благо развития спорта Костанайской области и воспитавший за это время трех мастеров спорта РК международного класса и 12 мастеров спорта РК, не дожил до дня, когда его воспитаннице была вручена серебряная награда Олимпийских игр 2012 года. Он ушел из жизни 7 ноября 2023 года в возрасте 66 лет...