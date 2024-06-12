В Минтранспорта назвали регионы, где планируется отремонтировать наибольшее количество дорог местного значения, передает Tengri Auto.

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Наибольшее количество дорог местного значения планируется отремонтировать в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В частности, в Костанайской области намерены отремонтировать 823 километра дорог, в Восточно-Казахстанской - 383 километра, в Актюбинской - 381 километр, а в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 358 километров и 283 километров соответственно.

На данный момент общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 4,2 тысячи километров.

"Ремонтные работы нацелены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества дорог местного значения. В свою очередь, данные меры способствуют улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами", - заявил глава ведомства Марат Карабаев на брифинге.