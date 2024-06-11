В Алматы и Рудном прошли по два первых матча финальной стадии чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2003/2024, по результатам которой станут известны обладатели наград.

Абдирасул Абдуманапулы против капитана «Атырау» Талапа Есениязова / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В решающем противостоянии за бронзовые медали, которое продлится до трех побед одной из команд, встречаются неудачники полуфиналов «Аят» и «Атырау». В рамках регулярного чемпионата эти команды провели между собой четыре матча, в которых поделили очки. При этом в обоих матчах в Рудном победил «Аят» - 4:1, 5:2, а атыраусцы были сильнее на своем паркете - 3:1, 4:0. Так как по итогам регулярного чемпионата рудничане заняли более высокое место, став вторыми, а «Атырау» финишировали четвертыми, противостояние началось двухматчевой серией на паркете «Аят Арены».

В первом поединке «Аят» активно взялся за игру лишь после того, как пропустил гол на 8-й минуте. В составе гостей отличился Эдимар, пробивший из-под ноги Абдирасула Абдуманапулы с ходу из центра с линии штрафной площади после паса справа Део. И уже в следующую минуту атаку рудничан завершил Жеже, резко сместившись с правого края в центр и со средней дистанции поразив правый верхний угол ворот «Атырау». Не прошло и минуты, как капитан «Аята» Азат Валиуллин отобрал мяч на линии своей штрафной площади у Рамазана Бисембайулы, пересек с ним по диагонали почти всю площадку и точно пробил низом мимо вышедшего навстречу к границе штрафной площади голкипера «Атырау» Ерасыла Шарапиденова - 2:1.

До окончания первого тайма «Аят» сумел отличиться еще дважды. На 13-й минуте после перехвата мяча рудничане организовали быстрый выпад и Лукас Розенски, переиграв на правом краю Жомарта Токаева, точно пробил под перекладину. А за 20 секунд до перерыва Валиуллин после паса справа Леандерсона оформил дубль ударом с ходу с той же точки, с которой забил первый гол - 4:1. К этому моменту «Атырау» уже перешел на игру с пятым полевым игроком, поменяв голкипера на Део.

Бразильское противостояние в мате «Аят» - «Атырау»: Леандриньо против Габриэля (с мячом) и Део / Фото vk.com/mfc_ayat_official

На пятой минуте второго тайма после розыгрыша углового удара Жеже забил пятый гол в ворота атырауского клуба, оформив второй дубль в матче. После этого гости вновь перешли на игру с пятью полевыми игроками, и Део на 26-й минуте сократил отставание в счете - 5:2. Однако во второй половине тайма в течение минуты вначале Лукас с близкого расстояния и затем Леандриньо ударом из своей штрафной площади дважды поразили незащищенные ворота «Атырау», который до конца встречи сумел ответить одним голом в исполнении Алиссона - 7:3.

Уже к середине четвертой минуты второго матча хозяева вели в счете 2:0. Авторами быстрых голов стали Лукас и Антон Рындин, оба забившие с левого края после красивых комбинаций. Но менее чем через полминуты капитан «Атырау» Талап Есениязов замкнул у дальней штанги прострел с правого края Део, вышедшего вместо голкипера в роли пятого игрока. И почти тут же, да и почти так же Леандриньо замкнул прострел Розенски - 3:1.

Азат Валиуллин и Леандерсон отбирают мяч у Габриэля / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Но ближе к середине тайма благодаря двум голам Эдимара и голу между ними Токаева в счете уже вели гости. При этом все три гола были похожими - пас из центра на левый край выходившему пятым полевым игроком Део, прострел вдоль ворот и результативное замыкание. На 13-й минуте Валиуллин ударом с левого края с разворота сравнял счет. Однако до перерыва гостям усилиями Токаева удалось еще раз огорчить голкипера «Аята» Дмитрия Бондарева - 4:5.

Сравнять счет рудничанам удалось лишь на десятой минуте второго тайма, и сделал это Жеже. А через полторы минуты он же забрал мяч на своей половине поля у вновь игравшего пятым полевым Део и дальним ударом поразил пустые ворота «Атырау» - 6:5.

За четыре с половиной минуты до окончания поединка Эдимар оформил хет-трик и в четвертый раз в матче сделал счет равным. Еще через полторы минуты второй хет-трик в матче оформил Токаев, замкнув еще один прострел слева Део и выведя «Атырау» вперед. Главный тренер «Аята» Василий Смолин взял тайм-аут, после которого уже рудничане перешли на игру с пятью полевыми игроками, поменяв Бондарева на Рындина. Но уже через четверть минуты Део ударом со своей половины поля послал мяч в пустые ворота хозяев, поставив точку в матче - 6:8.

Таким образом счет в серии стал равным - 1:1, и еще два матча пройдут теперь в Атырау 15 и 16 июня.

В финальной серии за золото также после двух матчей счет равный - 1:1. В первой встрече действующий чемпион «Кайрат» на своем поле уступил «Семею» в серии пенальти (2:2 - основное время, 2:4 - пенальти), а во втором поединке взял убедительный реванш - 6:2. Эта серия продолжится в Семее