Сапархан ХАКИМОВ в феврале 2024 года опубликовал на своей страничке в Instagram пост "Однажды в Житикаре" - рассказывал о многочисленных нарушениях в районной больнице, а также де-факто обвинил руководство и одного из врачей в коррупции, кумовстве и хищениях.

В своих выводах активист опирался на аудиторское заключение, проведенное в 2023 году, а также на разговоры с местными жителями и бывшими работниками больницы. Но в полиции на Хакимова составили административный протокол, а в апреле 2024 года районный суд оштрафовал его по ч. 3 ст. 73-3 КоАП РК (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления).

Штраф в размере 200 МРП, или 738 400 тенге Сапархан Хакимов оспорил в областном суде. Жалобу рассмотрели 5 июня.

"Подрывает мою честь"

Суд посчитал, что Сапархан Хакимов оклеветал и. о. главного врача Торгула УМУДОВА, его заместителя по экономике и финансам Татьяну ОЧЕШЛЮК, а также акушера-гинеколога Данияра АНДЕРБАЕВА.

Подробности обвинений в адрес работников больницы раскрывает постановление Житикаринского суда. Согласно этому документу, Хакимов обвинил Умудова в получении взяток за выдачу справки в период пандемии и за льготное лечение. Якобы и. о. главврача даже задержали, а он попытался выбросить купюры из окна служебного кабинета. Также в статье написано, что в отношении Умудова возбуждалось уголовное дело по факту незаконных действий по хранению, выдачи наркосодержащих лекарственных препаратов.

- Статья Хакимова подрывает мою честь и деловую репутацию, - отметил Умудов в областном суде. - Также там есть клевета. В части того, что я принимал участие в лечении беременной, которая в последующем скончалась... Но я ее не видел и никакого участия в ее лечении не принимал. Он обвиняет меня в хищении денег путем назначения надбавок сотрудникам. Такого не было и это не доказано. Никаких доказательств, что меня в наручниках выводили из кабинета, не было представлено. Это просто небылица.

Татьяну Очешлюк активист обвинил в хищении лекарств через списания и продажу их через частные аптеки, в начислении премий родственникам. А также из статьи "Однажды в Житикаре" следует, что Очешлюк увольнялась перед приходом комиссии, а после восстанавливалась в должности. В хищении лекарств активист обвинил и врача Андербаева, отметив также, что он, якобы, являлся на работу в нетрезвом виде. Все это потерпевшие назвали клеветой.

- С гражданином Хакимовым я не знакома и ранее не встречалась, что не помешало ему в феврале разместить публикацию с непроверенной и ложной информацией, основанной на его предположениях, - добавила в областном суде Татьяна Очешлюк. - Хакимов ссылается на проверку ревизионной комиссии, но не принял во внимание, что не все факты из этого заключения являются нарушением, а многие факты были оспорены больницей в судебном порядке. Выявленные нарушения были устранены и виновные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность. Он должен был проверить информацию, но не сделал этого. Кроме того, у Хакимова есть определенный круг лиц, который он хочет опорочить! Например, в акте были конкретные факты коррупции, которые он проигнорировал. В частности, там был факт о главном бухгалтере, которая сама себе перечисляла деньги. Но в публикации этой информации нет. Его интересует не коррупция, а то, как опорочить Очешлюк.

"Нет контроля за больницей"

Сапархан Хакимов на заседании коллегии областного суда вновь заявил, что не признает вину.

- Я в Житикаре родился и вырос, вернулся в этот город 29 лет назад, меня там знают многие люди, - рассказал он. - К тому же в октябре прошлого года я стал антикоррупционным волонтером при управленлении превенции департамента по противодействию коррупции. Я также был избран членом областного совета по противодействию коррупции при партии AMANAT. На встрече с акимом области прозвучал вопрос о некачественном обслуживании населения (в больнице - "НГ"), а также о том, что люди вынуждены выезжать в другие районы. Тогда нам не смогли дать четкого ответа, а люди остались недовольны работой больницы. Я стал отправлять письменные запросы.

В ответах госорганы ссылались на наблюдательный совет, который должен следить за работой больницы.

- Я долго искал председателя этого совета, нашел его в Астане, - продолжил рассказ Хакимов. - Председатель рассказала мне, что с главврачом работать невозможно - он ее игнорирует. Ни одно заседание за 7 месяцев проведено не было. И никакого контроля за работой больницы нет. Из-за этого председатель добровольно сложила свои полномочия. А в декабре 2023 года я нашел в открытом доступе заключение аудиторского отчета. Я его изучил и на его основании, а также на основании общения с другими людьми написал статью "Однажды в Житикаре".

Интерпретировал выводы

Хакимов заявил, что районный суд был необъективен при рассмотрении его дела.

- Спустя месяц после публикации, когда я уехал на обучение в другой город, меня внезапно пригласили в суд, - пожаловался он. - В суде я заявлял список свидетелей, но суд не захотел их выслушать. Почему? Потому что Умудов вел себя небрежно, иногда хамски. Он угрожал свидетелям судами. Мои доводы и ссылки на показания свидетелей судья не принимала, а учитывались только доводы потерпевших - сотрудников больницы.

Хакимов подчеркнул, что своей публикацией не хотел кого-либо оскорбить. Он лишь пытался обратить внимание областного руководства на проблемы в работе житикаринской больницы, так как там "очень плохая ситуация".

- Суд вменяет вам в вину конкретные фразы, - сказал судья Владимир ДОЛГИХ. - Можем по пунктам: "Умудов и Очешлюк озабочены только личным обогащением, устройством близких родственников на денежные места". С чего вы сделали такой вывод?

- Это есть и в аудиторском заключении, есть свидетели, которые обращались в антикоррупционную службу, - ответил Хакимов.

- То есть, вы интерпретировали выводы аудиторского заключения, оживили его для формата публикации, - уточнил Долгих. - Вот вы еще пишете: "Врач Андербаев увольнялся за неоднократное появление на рабочем месте в нетрезвом виде, прогулы". Могу представить, что в заключении есть данные про увольнения. Но то, что он в нетрезвом виде на работе появлялся, вряд ли.

- Я хочу пояснить. Слухи в городе есть... Но это ладно, я их подтвердить не могу, - отметил Хакимов. - Ко мне обращалась женщина, которая рассказала, что при родах он принимал их в нетрезвом состоянии. Она очень переживала. До суда она обещала мне подтвердить эти слова. Но когда начался суд, отказалась. Я уже говорил, что эту часть, изложенную в статье, я готов снять. И если хотите, то извиниться. Или опубликовать, что эта часть информации не соответствует действительности.

Адвокат Снежанна ЖУКОВА настаивала на процессуальных нарушениях, которые, по ее мнению, были допущены при составлении административного протокола. По делу было сначала составлен протокол по части 2 ст.73-3 КоАП. А позже составили протокол по части 3 той же статьи.

- Получается, что два разных состава по одному факту существовали в одно время - это грубейшее нарушение, - отметила в комментарии "НГ" Жукова. - Постановление о прекращении дела по части 2 еще даже не вступило в силу, а через три дня был составлен протокол по части 3. Почему суд не считает это нарушением? Кроме того, протокол составлен без его участия, им не подписывался. Уже на этом основании можно было отменить штраф.

"Нет необходимости проверять каждый факт"

6 июня коллегия областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы Сапархана Хакимова. Постановление вступило в силу, но может быть обжаловано.

- Здесь редкий случай, когда в одном деле несколько потерпевших, - объяснил решение судья Долгих. - Обычно мы разбираем каждую фразу, которая расценивается потерпевшими как клевета. Статья "Однажды в Житикаре" объемная, с множеством фактов. При разрешении дела, я так полагаю, нет необходимости каждый изложенный факт подвергать анализу и давать оценку на предмет соответствия действительности. Среди большого объема фактов мне, как судье, задача которого - разрешить вопрос о наличии состава правонарушения, достаточно вычленить сведения, которые очевидно ложные и порочат честь и достоинство потерпевших. В отношении Умудова таким фактом бесспорно является утверждение, что он был задержан при получении взятки. Подтверждения этому нет. Это называется ОБС - одна бабка сказала. Этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что обвинение в части Умудова утверждено.

Судья подчеркнул, что предположения о возможной коррупции со стороны руководства больницы также не доказаны.

- Да, это предположения. Но, извините, такие предположения можно сделать в отношении любого человека. И сказать, что он "в детстве пытал кошек и убивал людей", поставить запятую и дописать "возможно". Это маскировка под предположение. В отношении Андербаева бесспорно недоказанным фактом является утверждение, что он увольнялся за появление в нетрезвом виде. Все остальные факты, когда вы ссылаетесь на акт аудиторской проверки, могут быть опровергнуты в порядке гражданского судопроизводства.

Также Владимир Долгих прокомментировал процессуальные нарушения, о которых в суде заявляла адвокат Жукова. Он отметил, что распространение клеветы посредством социальных сетей - это один факт (часть 2), а клевета с обвинениями в совершении преступления - это другой факт (часть 3). Суд считает, что прекращение производству по части 2 никак не влияет на разбирательство по части 3 ст. 73-3 КоАП РК.

Сапархан Хакимов сообщил "НГ", что обратится с жалобой в Верховный суд РК, так как ему "обидно за державу и родной город".

- Я продолжу биться за правду, - сказал Хакимов. - Я хочу, чтобы люди поняли, что за правду нужно биться и правда сегодня стоит дорого по нашим законам.

Фото Георгия ГОВОРОВА