В конце марта-начале апреля в Мендыкаринском районе паводковыми водами размыло два моста. Это принесло много неудобств местным жителям.

Один мост находится на выезде из с. Молодежное (Алешинский с/о), на автогрейдере, соединяющем села Алешинка, Буденновка, Введенка и Загаринка.

Кадр из видео

Второй - на автодороге, соединяющей села Буденновка и Кызылту (Буденновский с/о).

- Мы обращались к акиму села, но он пояснил, что деньги на ремонтные работы в этом году не будут выделены. Взможно, только в следующем. По мосту между Буденновкой и Кызылту мы в госорганы не обращались, - сообщила «НГ» в мае местная жительница. - Чтобы добраться только до райцентра, нужно ехать 4-5 часов! Я, например, работаю в Костанае и каждый день проезжаю лишние 60-70 км!

31 мая в ответ на запрос «НГ» в отделе ЖКХ, ПТ и АД акимата Мендыкаринского района пояснили, что в связи с резким поднятием уровня воды в Тоболе, на участке с 24 по 27 км автодороги районного значения KP-MD-2 «Боровское-Молодежное» произошли значительные разрушения дорожного полотна, а также размыв примыкания к автомобильному мосту с обоих сторон.

- Акиматом района принято решение по устройству обводного канала, из-за чего повреждения конструкции моста удалось избежать, - поясняется в ответе. - Для быстрого реагирования с последствиями паводка 16 апреля введен режим ЧС природного характера местного масштаба, который позволил провести работы.

В отделе ЖКХ также сообщили, что с ТОО «КазСтройПроект 2017» заключен договор по проведению техобследования моста и поврежденных участков автодороги «Боровское-Молодежное». В заключении даны рекомендации по проведению восстановительных работ. Во-первых, нужно отремонтировать автодороги, засыпать промоины грунтом, затрамбовать эти участки, выполнить основание из щебеночно-песчанной смеси и постелить асфальтобетон на всем участке дороги. Во-вторых, необходимо отремонтировать конструкции моста: защитного слоя бетона, арматуры и бетонных изделий подверженных разрушению, въезд и выезд с моста, ограждение и деформационные швы.

На основании заключения была подана бюджетная заявка на выделение средств в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области. На ремонт выделили 79 млн 927 тыс. 300 тенге. Работы, по прогнозам, продлятся 1,5-2 месяца.

В отделе ЖКХ также пояснили, что есть альтернативное движение через Буденновский мост автодороги «Боровское-Буденновка», который тоже пострадал от паводка, но менее значительно. Этот мост был восстановлен за счет средств местного бюджета и помощи сельхозтоваропроизводителей (ТОО «Олжа Агро», КХ Маслов, КХ Тимотин). Проведена работа по восстановлению разрушенного участка автодороги «Боровское-Буденновка», работы начались сразу после спада уровня воды. С 30 апреля было запущено движение по данному участку.

Сегодня, 11 июня, местные жители рассказали «НГ», что подрядчик уже приступил к восстановлению моста возле Алешинки.

Фото жителей Мендыкаринского района