Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

30-летнего местного жителя выявили и задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму.

- Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам, - рассказал исполняющий обязанности начальника Управления Сабит ИБРАЕМОВ.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия. Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.