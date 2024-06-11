Местом для встречи танцоров и любителей К-поп культуры выбрали площадку напротив головокружительной карусели «Сюрприз» в Центральном сквере. Суть флешмоба, который провели 7 июня, заключалась в рандомных песнях, под которые участники выходили танцевать, если исполнение казалось им знакомым.

- Такой формат проведения флешмоба очень популярен в азиатских странах, - рассказала "НГ" организатор флешмоба, танцовщица Вероника ТЕН. - В нашем городе мы стали первооткрывателями. В прошлом году, в августе мы сделали такое впервые, участвовали около 150 человек. В этот раз пришло плюс-минус 120. Мне понравилось, что атмосфера объединяла и тех, кто танцует, и тех, кто не танцевал, а просто смотрел. Позитивное настроение поймали все.

17-летняя Вероника занимается танцами с детства, а конкретно К-поп - около двух лет.

Вероника ТЕН (в центре)

- Не скажу точно сколько лет я танцую, довольно прилично, - рассказала она. - Просто это такое хобби, которое, если забросить, оно все равно никуда не денется, если есть внутри желание двигаться. Я хотела показать на своем примере, что нет необходимости в связях, в большом бюджете, чтобы организовать такое мероприятие. Главное - инициатива и большая любовь к творчеству. Мне помогали мои друзья - они моя опора. На деле все прошло максимально легко и комфортно. Рандомные треки я подбирала и склеивала сама на телефоне. Мы писали официальное письмо в администрацию парка и я ходила в акимат с родителями. Бюрократии было много, но это того стоило.

Участниками флешмоба стали танцоры школы «Art studio - HOME».

- Я занимаюсь полгода в направлении К-поп, а до этого занималась гимнастикой, бальными танцами и хип-хопом. К-поп танцы дали много новых знакомств и единомышленников. И я очень рада быть в такой команде, - говорит Анель РЕШАТ.

- Я занимаюсь К-поп танцами чуть меньше года и за это время моя команда стала для меня семьей, - поделилась Виктория КИМ. - Тренировки всегда проходят энергично и весело. Раньше я занималась такими стилями как waacking и contemporary.

Айдана САБИТОВА танцует уже 6 лет, а K-pop культурой начала увлекаться 2 года назад. Вдохновила на это всемирно известная южнокорейская группа "Stray Kids".

- Раньше, я занималась другими стилями - эстрадными и бальными, увлекалась карате, - рассказала она. - Сейчас являюсь одним из лидеров в нашей команде. И меня мотивирует то, что мы всей командой вместе развиваемся и набираемся опыта. Ведь опыт позволит нам профессионально выступать в будущем в разных соревнованиях и конкурсах. Несмотря на свою загруженность по учебе и в художественной школе, стараюсь развиваться в танцах.

- С раннего детства я любила танцевать, но не посещала уроки танцев, - поделилась 11-летняя Амели ЕГИЗБАЕВА. - Это была моя мечта - начать профессионально заниматься танцами. В октябре К-поп стал для меня первым в мире танцев. И, конечно, же южно-корейские айдолы поспособствовали тому, что я выбрала именно это направление. Я очень рада, что К-поп культура развивается в нашем городе. Во многих танцевальных студиях начали активно обучать этому стилю. И такие флешмобы объединяют людей.

Флешмоб длился полтора часа под жарким солнцем, которое не помешало танцором зажигательно двигаться. После этого их ждала викторина с небольшими призами, а именно тематическими сувенирами: брелоками, значками, наклейками и карточками с фотографиями айдолов К-поп индустрии.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова