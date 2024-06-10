Жалобы на долгое отсутствие электроэнергии в жилом массиве Амангельды (бывший Красный партизан) сегодня неоднократно поступали в редакцию «НГ». Одни жители говорят, что света нет почти сутки, другие заявляют, что счет уже пошел на вторые. Точно известно одно – электроэнергию ждут здесь с нетерпением.

Фото Олега ПАКА

- Уже почти как сутки нет света. "Форфайт" заявляет, что "ведутся работы", результата нет, - сообщает читательница «НГ» в telegram.

- Вторые сутки нет света. Было отключение сутками в начале года, говорили - капремонт сетей, а вчера гром грянул и сразу аварийная ситуация, - прислали сообщение на WhatsApp. - Кто-нибудь может сказать, когда свет дадут? Холодильники поплыли, телефоны разрядились, народ встревожен.

В пресс-службе горакимате сообщили, что причиной аварии стала вчерашняя непогода, но ждать восстановления электроэнергии осталось недолго:

- 9 июня во время грозы молния попала на 2 линии по 10кВ, в результате чего произошло разрушения изоляции. Сегодня электроснабжение населенного пункта частично восстановлено, в течение 2-х часов электроснабжение будет восстановлено полностью.