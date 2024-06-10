По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 июня на днём на севере и востоке области пройдёт небольшой грозовой дождь. В среду, 12 июня, осадков не ожидается.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью будет 13-18 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 22-27, на юге до 30 градусов. В среду ночью термометры покажут 10-15°С, на юге 18°С. День будет жарким, ожидаем температуру в пределах 25-30°С на большей части территории области и 34°С на юге.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 13-15°С, днём 25-27°С. В среду: ночью 12-14°С, днём 28-30°С.

Во вторник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с при грозе. В среду в течение дня ветер будет менять направление с северного на северо-восточное, скорость его составит 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ