Количество дворов многоэтажных домов, в которых построены детские спортивные площадки, к концу 2024 года составить 68,7% от общего количества дворов в Костанае. Об этом сегодня, 10 июня, на аппаратном совещании в горакимате сообщил руководитель отдела ЖКХ Азамат БЕГАЛИН.

Руководитель отдела финансов Раиса АЙТКУЖИНОВА дополнила: в рамках "Бюджета народного участия" запланировано благоустройство 7 дворов. Предостережение по этой семёрке высказал аким города.

- 7 проектов - 7 разных подрядчиков, - отметил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Практика показывает: вот именно по "Бюджету народного участия" у нас каждый проект отдельно разыгрывается, всегда кто-нибудь да подведёт. Это каждый год. Потому что невозможно там всех контролировать. В основном работают неместные.

Аким также прокомментировал реконструкцию Триатлон-парка после паводка:

- Сумма - около 2 млрд тенге. Это те средства, которые мы в прошлом году выбили из республиканского бюджета. Напрямую это были трансферты на город областного значения. Проект в этом году будем завершать. Мы сейчас выделили деньги в рамках ЧС на восстановление освещения, брусчатки, ограждений. Наш новый проект идёт по триатлон-парку. Мы в этом году должны набережную Шагала соединить с пляжем. И как раз это получится прогулочная зона в полтора километра. Сейчас есть те, кто сомневается. Понятно, мы у реки. А как у реки благоустраивать? Река впервые за 80 лет разлилась до таких масштабов. Но мы же не можем людей лишать возможности. Восстановим и сделаем лучше.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА