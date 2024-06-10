С 7 июня 2024 года прекратили действовать ограничения, мешавшие Казахстану поставлять животноводческую и птицеводческую продукцию на рынок Турции. Речь идет, в частности, об ограничениях по птичьему гриппу, действовавших с 2005 года, а также об ограничениях по ящуру и нодулярному дерматиту, действовавших с 2016 и 2022 года соответственно. Об этом сообщил Минсельхоз, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Решение было принято в результате двусторонних переговоров, которые состоялись в рамках 91-й сессии Всемирной организации здоровья животных в мае текущего года.

"Турецкая сторона, проанализировав предоставленные Казахстаном отчеты, поданные во Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ), высоко оценила усилия и меры, принятые нашей страной для борьбы и ликвидации указанных заболеваний. Это решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований на продукцию животноводства, что станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами", - говорится в сообщении ведомства.

Следующим этапом для продвижения продукции казахстанского животноводства станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров планирует обсудить во время визита в Турцию в августе текущего года.

Для ряда регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз. Ветеринарная служба МСХ прикладывает усилия для снятия этих барьеров, заверили в ведомстве.