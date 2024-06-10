В воскресенье, 9 июня, недалеко от парковки городского пляжа костанайцы вновь отмечали Сабантуй. Каждый год это мероприятие организует татаро-башкирское этнообъединение "Дуслык". Праздник плуга по-костанайски - это песни, конкурсы, угощения и много татарского колорита.

Большинство гостей Сабантуя смотрели концерт, не боясь солнца

- Уже второй год мы празднуем Сабантуй возле городского пляжа, потому что это место больше подходит для семейного праздника, для его душевности, - рассказал "НГ" председатель объединения "Дуслык" Ринад БЕКТЕМИРОВ. - Набережная на ул. Гашека, где мы праздновали раньше, конечно, отличное место с огромной сценой, но народ захотел переместиться сюда. Здесь удобнее, милее душе. Перед тем, как начать Сабантуй, артисты и гармонист садятся в телегу, запреженную лошадью, и объезжают вокруг сцены. Мы сейчас все больше становимся горожанами и не всегда нам удается найти лошадь и телегу. В этом году мы постарались и возобновили спустя несколько лет эту традицию.

Лошадка Звездочка прокатила артистов, немного покатала детей. Но праздник праздником, а рабочий конь должен приносить прибыль. Фотография с четвероногим любимцем стоило 500 тенге, а поездка в телеге - 1000 тенге с человека. Переполненная от детей телега с введением платы очень быстро опустела, и уже через час Звездочку увез домой хозяин.

Бесплатными оказались традиционные татарские угощения. По традиции к Сабантую заготовили огромную тарелку чак-чака и других сластей. Гостям потребовалось немало терпения, чтобы дождаться, когда закончится концерт и угощения бесплатно раздадут всем желающим.

Зато уже во время концерта вдоволь поили чаем. Самовары разместили на земле недалеко от сцены. Организаторы обещали после праздника убрать разбросанные вокруг дрова и уголь.

- В татарский чай обязательно кладут курагу, - объясняет активистка объединения "Дуслык" Гульнара ЛАТЫПОВА. - Получается такой маленький сюрприз - вы пьете чай, а когда заканчиваете, то можете съесть курагу. Это традиционный вариант. Но здесь у нас его походная версия без кураги.

Рядом с татарскими блюдами развернулась выставка татарских книг, а в одной из палаток постарались воссаздать убранство татарского дома. Здесь же провели мастер-клас по татарской вышивке.

- У татар вышивка чаще всего сделана из узоров с цветами, - рассказала мастерица Лилия БЕКТИМИРОВА. - Вышиваем рисунок волнами и полосами. Цветы разные: тюльпаны, васильки, иногда розы. Есть просто цветочные орнаменты. Татарский народ одним из первых начал вышивать золотом. Украшали свою одежду.

Уже готовые работы с татарской вышивкой развесили на стенах палатки

Не обошлось на Сабантуе и без спортивных состязаний. Самого сильного гостя праздника определяли через конкурс по поднятию живого барана. Животное служило не только тяжелым грузом, но и главным призом. На взгляд автора статьи, это довольно жестоко.

Этно-изба должна показать молодежи, как жили их предки

- В этом году мы решили провести этноквест по прочтению татарских пословиц, произношению языка... Чтобы люди хотя бы попытались это сделать, - отмечает Гульнара Латыпова. - Рядом развернули этно-избу, чтобы люди могли посмотреть, как жили наши предки. Дело в том, что нам средства не выделяют, поэтому мы каждый год что-то добавляем, но по чуть-чуть. Я работаю с детьми, подрастает новое поколение. Многие дети не знают традиций, и для них Сабантуй в диковинку. Особенно те, кто в первый раз приходит. Я хочу, чтобы вы в статье подчеркнули, что ничего принципиально нового на Сабантуе из года в год не будет. Это традиция! Мы хотим сохранить традицию Сабантуя. А чтобы людям было интересно, что-то мы добавляем. Не было раньше литературного кружка, а теперь будет. Но без старых традиций мы обойтись не можем.

Одна из сохраненных традиций - гостем Сабантуя становится герой сказок Шурале. Уже второй год его образ передает студент автодорожного колледжа Рустам ГАБИДУЛИН. Лесной дух пользуется популярностью среди гостей, с ним активно фотографируются дети.

Еще одна традиция - каждый год на Сабантуй в Костанай приезжает гость из Казани. В далеком 2017 году к нам приезжал сам глава Татарстана Рустам Минниханов. Спустя 7 лет он все также руководит российским регионом и каждый год отправляет посланника с официальным поздравлением. В этом году приехала народная артистка Резеда ТУХФАТУЛЛИНА.

- Наше правительство и Конгресс татар каждый год отправляет профессиональных артистов на встречу соотечественников, - сообщила она "НГ". - В Костанае я впервые, но уже бывала в разных городах Казахстана. На празднике спою, мы обязательно станцуем. Что меня удивляет: сколько лет мы работаем, Сабантуй в Казахстане празднуют даже лучше, чем в Татарстане. Больше нас здесь знают татарские традиции. Почему? Мне кажется, что здесь, в Костанае, более ответственно относятся к празднику. Они скучают, они хотят праздника, они следят и изучают традиции. А в Казани все идет по накатанной.

Фото Георгия ГОВОРОВА