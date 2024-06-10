Турнир проходил с 6-го по 9 июня в шахматном клубе КРУ им. А.Байтурсынова. Мужчины и девушки играли в двух номинациях: классика и рапид. Женщины, юниоры и мальчики состязались только в классике.

Первество получилось представительным: в соответствующих возрасту и полу подгруппах играли от детей до ветеранов. В том числе 12 кандидатов в мастера и 2 мастера спорта, включая чемпионов и призеров республиканских соревнований.

У женщин первое место заняла мастер спорта Софья Ершова. Второе - Людмила Тупицина. Обе оказались в числе победительниц последнего чемпионата РК среди членов КОС, а Тупицина даже получила золото в одной из номинаций. Обе - из Костаная. Третьей стала Айнура Ибраева из Аулиеколя. Это село славится молодыми шашистами, подготовку которых ведет уже многие годы энтузиаст Серик Гимранович Есенеев.

У девушек и девочек в классике чемпионкой стала Алтынкур Ислам, студентка КРУ из Федоровского районана. Второе и третьее места заняли, соответственно, студентки костанайского педагогического колледжа «Зерек» Екатерина Энгельгардт и Олеся Страшко. В рапиде победила стала Айнура Ибраева. Второй стала Алтынкур Ислам. Третьей - Екатерина Энгельгардт.

У юниоров первым в классике стал Касым Жанболат из Федоровки. Вторым - его земляк Айдын Талант. Третьимь - Александр Ермаков из Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

Самой напряженной и полной неожиданностей стала борьба мужчин в двух номинациях.

В классике с небольшим отрывом победил преподаватель колледжа «Зерек», профессор Сибирского отделения Славянской академии Юрий Бондаренко. Вторым стал добывший серебро и в рапиде активный участник организации многочисленных турниров Отарий Квиквиния. Несмотря на инвалидность, он продемонстрировал стойкую борьбу. Третьим - самый молодой из призеров 46-летний Жанибек Жаканов. Рабочий ТОО «БК-строй» и отец 5 детей отлично играет и в шахматы, и в шашки. Напряженность борьбы обусловило то, что никто из участников не избежал ошибок. Но на то она и борьба.

В мужском рапиде (каждому участнику дается 10 минут на партию) борьба велась в последний день соревнований. Блестящую игру продемонстрировал Жанибек Жаканов, набравший в 7 турах (здесь играли по швейцарской системе и по две партии, как обычно) 12 очков из 14-ти. Второе место занял Отарий Квиквиния. Третье - опытнейший ветеран шашек Василий Каленский.

Фото предоставлены организаторами соревнований