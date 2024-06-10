10 июня 2024, 09:14

В Уральске сын умершего на рабочем месте судьи взыскал с государства 48 млн тенге, сообщает "Мой город".

Суд признал, что смерть судьи наступила при исполнении им судебных обязанностей.

10 марта 2023 года умер следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев. 55-летнему мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте. Он умер до приезда скорой помощи.

Комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом пришла к выводу, что несчастный случай не связан с трудовой деятельностью и не подлежит учету. Причиной смерти Нурлана Губашева стала аневризма восходящей части дуги аорты, разрыв аневризмы восходящей части дуги аорты осложнившаяся тампонадой сердца.

Между тем, сын Нурлана Губашева не согласился с таким решением комиссии и обратился в суд.

Из материалов дела следует, что судья воспитывал сына один. Истец требовал признать смерть отца наступившей при исполнении им служебных обязанностей и просил взыскать единовременную компенсацию в размере шестидесятимесячного должностного оклада, а это 48 миллионов тенге. К слову, зарплата судьи на тот момент составляла 800 789 тенге.

– Допрошенные сотрудники следственного суда пояснили, что 10 марта 2023 года в рабочий день в рабочее время во время судебного заседания при рассмотрения материала, судья Губашев удалился для вынесения судебного акта, присев за стол и при изучении нормативно-правовых актов вдруг наклонился на стол и захрипел, затем упал на пол, сразу была вызвана скорая помощь. По приезду врач скорой помощи констатировали его смерть. Также пояснили, что на тот момент в суде была очень большая нагрузка, – говорится в решении суда.

Изучив материалы дела, суд №2 принял решение иск удовлетворить и постановил признать, что смерть Губашева Нурлана наступила при исполнении им служебных обязанностей председателя/судьи следственного суда города Уральска. Взыскать с департамента судебной администрации РК по ЗКО в пользу сына покойного 48 миллионов тенге.



Решение суда вступило в законную силу.