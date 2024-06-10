В редакцию «НГ» обратился пенсионер Алимжан ДАНИЯРОВ с жалобой на то, что после обрезки деревьев возле подъезда его дома № 7 в 9-м микрорайоне оставили двухметровый пень, который оброс метровыми побегами. По его мнению, этот обрубок портит эстетический вид двора, а его ветки в будущем будет мешать проходу в подъезд.

- Я обратился в управдом, они говорят: "Это твоя беда, твое частное дело! Нанимайте бригаду рабочих и пусть они корчуют его сами", - возмущается Алимжан Капенович. - В советское время я бы обратился в райсполком , мигом бы сделали эту работу! Вся надежда на помощь «Нашей Газеты». Пять лет назад я обращался в редакцию по поводу голых труб теплосети, после публикации проблема была решена!

Письмо инициативной группы послужило поводом обращения обслуживающей организации в отдел ЖКХ

В обслуживающей компании ТОО «ВКВ Костанай» пояснили, что деревья кронировали по просьбе жителей, так как ветки могли упасть на жилой дом. Вся процедура документально подтверждена, есть и заявление людей, и разрешение акимата, и договор с индивидуальным предпринимателем. А выкорчевывание пней не входит в перечень услуг ТОО и должно оплачиваться отдельно, из целевых взносов жильцов.

- Это дорогостоящая процедура, сопряженная с определенными трудностями, - объясняет заместитель директора ТОО Валентина БЛИНОХВАТОВА. – Рядом фундамент дома и канализационные трубы. Если в процессе будут повреждения, восстанавливать их придется тоже за свой счет. Возможно, придется отключать холодную воду на две недели. Ни терпеть неудобства, ни нести дополнительные расходы жители не хотят.

Автор - студент 2-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ

