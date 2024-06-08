В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.

"В этой связи Министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы). В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве посетовали, что иногда при проведении рейдов граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление.

"В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляют для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", - добавили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"На основании этого убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", - резюмировали в Министерстве обороны.