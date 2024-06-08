Национальная сборная Казахстана провела первый из двух запланированных в июне товарищеских матчей, сыграв на выезде против сборной Армении.

Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Еркин Тапалов против защитника клуба «Арарат-Армения» и сборной Армении Эдгар Григорян / Фото kff.kz

Накануне этих матчей пост главного тренера сборной Казахстана покинул российский специалист Магомед Адиев, и главную команду республики готовил к играм его экс-ассистент Руслан Балтиев, а возглавивший сборную РК другой российский специалист Станислав Черчесов приступит к своим обязанностям после июньских товарищеских игр.

На поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна в Ереване в стартовом составе нашей сборной вышел и защитник «Тобола» Еркин Тапалов, занявший правый край линии обороны, в которой компанию ему составили Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Алибек Касым («Актобе») и Александр Марочкин («Астана»). Также с первых минут играли вратарь «Актобе» Игорь Шацкий, полузащитники Адилет Садыбеков («Кайрат»), Асхат Тагыберген («Ордабасы») и Рамазан Оразов («Актобе»), а атакующая линия была представлена Эльханом Астановым («Астана») и Максимом Самородовым («Актобе»). Среди запасных были еще два игрока «Тобола» защитники Руслан Валиуллин и Роман Асранкулов.

Капитан национальной сборной Тагыберген перед матчем сказал:

- В последний раз мы играли со сборной Армении в 2017 году, я сам играл тогда против них. С тех пор обе сборные шагнули вперед. Нас ждет интересная игра.

И игра на самом деле получилась интересной.

Хозяева очень активно начали встречу, и уже на 2-й минуте после паса с левого фланга в штрафную площадь игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян пробил в дальний угол, но мяч от игрока сборной Казахстана улетел на угловой, с розыгрышем которого гости легко справились. На 4-й минуте Тикнизян с левого края штрафной площади сделал прострел вдоль ворот, который прервал в падении Марочкин, опередивший нападающего ереванского клуба «Ноа» Артура Мираняна и... метров с семи срезавший мяч в дальний нижний угол своих ворот.

С мячом Максим Самородов / Фото kff.kz

После того, как счет был открыт, сборная Армении не собиралась отдавать инициативу, и на 10-й минуте защитник клуба «Арарат-Армения» Эдгар Григорян вошел слева в штрафную площадь и сделал передачу Ваану Бичахчяну, а полузащитник польского клуба «Погонь» из района 11-метровой отметки в касание послал мяч над перекладиной. Через шесть минут Миранян после паса справа полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна метров с 13-ти пробил в левый верхний угол ворот, но Шацкий отбил мяч на угловой.

Еще через минуту после атаки сборной Казахстана по правому флангу Тапалов подал в штрафную площадь на ход Самородову, но того опередил защитник «Ноа» Сергей Мурадян, головой в падении выбивший мяч за лицевую линию. А после розыгрыша углового удара казахстанцы могли восстановить равновесие. И сделать это мог провинившийся Марочкин, который после подачи Тагыбергена от правого углового флага на дальнюю штангу пробил головой в прыжке в правый угол ворот, но мяч попал в штангу. В ответной атаке Бичахчян после передачи Сперцяна пробил из-за пределов штрафной площади в левый нижний угол ворот, но Шацкий в падении отбил мяч.

На 24-й минуте после атаки гостей по правому краю Самородов прострелил вдоль ворот на Астанова, но мяч выбил на угловой защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян. Тагыберген от правого углового флага снова подал на Марочкина, но его удар головой был заблокирован. Однако мяч отлетел в центр штрафной площади, откуда Самородов метров с десяти пробил в падении через себя в правый нижний угол ворот, но вратарь клуба «Алашкерт» уроженец Сербии Огньен Чанчаревич спас свою сборную.

В борьбе за мяч Адилет Садыбеков / Фото kff.kz

На 35-й минуте после вбрасывания мяча из-за правой боковой линии Самородов прошел с ним вдоль лицевой линии и сделал прострел на дальнюю штангу готовившемуся замыкать его Астанову. Однако Мурадян в падении смог едва коснуться мяча, что в итоге помешало казахстанскому нападающему поразить пустые ворота. А на 43-й минуте еще одну возможность сравнять счет упустили казахстанские футболисты. Вороговский с левого фланга выполнил прострел вдоль ворот, а замкнул его Самородов ударом в падении ногой из пределов вратарской площадки, но мяч на этот раз попал в перекладину. Вскоре Ворговский отобрал мяч на левом краю у полузащитника «Пюника» Артака Дашяна и сам решил пробить, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

Второй тайма казахстанцы начали заметно активнее, однако первый опасный момент возник именно у их ворот, когда на 54-й минуте вышедший на замену полузащитник венгерского клуба «Ференцварош» Эдгар Севикян с правого фланга ворвался в штрафную площадь и метров с двенадцати пробил в правый нижний угол ворот, но Шацкий справился с этим ударом. Через три минуты Севикян убежал от Марочкина и сделал пас в штрафную площадь на Тикнизяна, который пробил метров с десяти в ближний угол, но Тапалов в подкате заблокировал удар. Вскоре во время атаки сборной Армении по правому флангу защитник китайского клуба «Циндао Вест Коаст» Вараздат Ароян отдал хорошую передачу на ход Севикяну, тот в касание прострелил на открытого Бичахчяна, который с ходу пробил низом из выгодной позиции с десяти метров и сделал счет 2:0.

Почти тут же Астанова поменял Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция). На 62-й минуте Тапалов с правого края сделал подачу в штрафную площадь, на которую чуть-чуть не успел Вороговский. Через две минуты Самородов получил мяч на линии штрафной площади, переиграл на ней Мурадяна и пробил в правый верхний угол ворот, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

Двойная замена состоялась у сборной Казахстана на 68-й минуте, и вместо Тагыбергена и Алипа вышли Исламбек Куат и Марат Быстров (оба - «Астана»). А на 79-й минуте Тапалова и Оразова поменяли Михаил Габышев («Елимай») и Баурыжан Исламхан («Ордабасы»). Тут же Исламхан взял игру на себя и заработал на левом фланге угловой удар, и сам же его исполнил, но без обострения у ворот. А через три минуты Исламхан с этого же края опасно подал от углового флага на дальнюю штангу, но на подачу немного не успел Марочкин, и мяч пролетел рядом со створом.

Еркин Тапалов и Алибек Касым прерывают атаку сборной Армении / Фото kff.kz

На 87-й минуте Вороговский совершил перехват на левом фланге на чужой половине поля, после чего пробил метров с шестнадцати в ближний верхний угол ворот, но Чанчаревич выбил мяч на угловой. А уже на последней - пятой добавленной минуте Ворговский с левого фланга сделал заброс в штрафную площадь на Самородова, от которого мяч попал в руку Мурадяну, и арбитр встречи Георгий Кикачейшвили из Грузии без колебаний указал на 11-метровую отметку. Пенальти четко реализовал Исламхан - 2:1. А сборная Армении прервала девятиматчевую безвыигрышную серию.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана Руслан Балтиев сказал после матча, что ни к одному футболисту у него нет претензий по самоотдаче:

- Все выложились на максимум. К сожалению, два раза за матч потеряли концентрацию и пропустили голы. Думаю, так можно оценить результат матча. Мы нанесли 16 ударов по воротам, создавали много моментов, однако получилось забить только один гол. Нельзя списывать это на невезение. Может быть, где-то не хватило мастерства, где-то не повезло. У нас есть группа молодых футболистов, которые вышли на поле. У них большее будущее. Этот матч был возможностью проверить их уровень и готовность к следующим играм.

А следующий товарищеский матч казахстанская сборная проведет 11 июня с командой Азербайджана. Игра состоится в венгерском городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш», начало встречи в 21:00.