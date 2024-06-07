Портрет среднестатистического заёмщика в микрофинансовых организациях (МФО) описал заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на брифинге в СЦК, передает Informburo.kz. Олжас Кизатов отметил, что микрофинансовые организации в основном сосредоточены в отдалённых регионах. Там, где отделения и филиалы банков отсутствуют.

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"Поэтому среднестатистический заёмщик МФО – это житель регионов. Мы видим, что в основном сейчас превалирующая доля микрокредитов выдаётся именно бизнесу. Если 3-4 года назад мы видели, что в основном займы МФО выдавались физлицам на потребительские цели, то сейчас большая часть выдаётся бизнесу. Что касается портрета, повторюсь, что это житель регионов Казахстана и этот кредит выдаётся в основном для развития бизнеса на отдалённых территориях страны", – сказал Олжас Кизатов.

Он отметил, что АРРФР будет стараться стимулировать МФО на выдачу кредитов для развития микробизнеса.