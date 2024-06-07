Мы привыкли к тому, что официальная работа автоматически даёт медстраховку. Но почему некоторые трудоустроенные при обращении к врачу вдруг выясняют, что у них нет статуса в системе ОСМС? Ответ дал директор Костанайского филиала Фонда социального медицинского страхования Батырбек НУРГАЛИЕВ.

Иллюстративное фото freepik.com

- К нам нередко обращаются бухгалтеры из разных организаций со всей области с вопросами по поводу отсутствия статуса «застрахованный» у их работника при том, что имеется своевременная оплата, - отметил он. - Нужно понимать алгоритм присвоения статуса. Для того, чтобы быть застрахованным в системе ОСМС, нужно на момент обращения в медучреждение иметь 12, подчеркну, непрерывных платежей.

То есть, если человек временно был без работы или был самозанятым и пропустил некоторые из 12 необходимых непрерывных платежей, он лишается страховки. Чтобы избежать этого, нужно самостоятельно делать взносы. Их размер - 5% от МЗП (4250 тенге в 2024 году).

- Платежи обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По истечении этого времени будет присвоен статус «застрахованный», и тогда он сможет воспользоваться медуслугами в рамках ОСМС, - пояснил Нургалиев.