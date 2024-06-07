Министерство культуры и информации Республики Казахстан рассматривает возможность перевода и дубляжа советских мультфильмов на казахский язык, чтобы сделать их доступными для всей казахстанской аудитории, передает Tengri Life.

Кадр из мультфильма "Чебурашка"

Этот вопрос был поднят на пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения Закона "О массмедиа".

Сенатор Жана Асанова спросила у представителя Министерства культуры и информации о возможности возвращения на экраны советских мультфильмов. В ответ на это вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что ведомство рассматривает вопрос перевода этих мультфильмов на казахский язык.

"Касательно ретрансляции детских сказок. Учитывая, что мы тоже застали конец и закат эпохи, когда советские мультфильмы были актуальны, моя личная точка зрения, что они в большей части соответствуют ценностям труда, уважения к близкому, любви к родине. Мы будем работать над этим. Единственное, не ретрансляцию, мы будем осуществлять перевод, то есть из архива перевод на государственный язык, и усиливать именно в работе по социальной сети, потому что большая часть подрастающего поколения, это от 3 до 18 лет, сидит в социальных сетях. Поэтому вопрос перевода и дубляжа обязательно возьмем на контроль", – пояснил Канат Искаков.