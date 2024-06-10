История финалиста Х-фактор Марала МУХТАРОВА началась вдали от ярких огней столичных концертных залов. Он вырос в селе Денисовка с населением чуть больше 4 000 человек. В любящей и дружной, далекой от шоу-бизнеса семье.

- «На самом деле абсолютно никто из родных не связан с музыкой, только бабушка по маминой линии в молодости пела, - говорит Марал.

Когда ему было 8 лет, классный руководитель Вера Михайловна заметила в мальчике талант и отвела к учительнице пения Светлане Александровне.

- Ей стало интересно работать со мной, мы участвовали в разных мероприятиях, районных и областных конкурсах, - вспоминает певец.

В 2015 году он получил гран-при «Золотого микрофона» как лучший юный вокалист. Члены жюри плакали, когда мальчик пел о родной земле по-казахски.

Марал черпает вдохновение из разных музыкальных традиций:

- Мне нравится свобода и открытость в творчестве. Люблю Sam Smith, Doja cat, Sza, и совсем недавно начал слушать Ariana Grande. И, конечно, The Beatles. Но равняться и тем более подражать никому не стоит, каждый певец - это индивидуальная личность со своей изюминкой, в музыке нужно просто быть собой и развиваться.

Сейчас молодой тенор выступает на трех языках: казахском, русском и английском. Но его главный язык - международный, понятный и близкий каждому - это музыка. Свою любовь к мелодиям и ритмам он передавал ученикам, когда работал учителем пения в родной Денисовке.

- Это радость абсолютная. Конечно, немного устаешь от шумных детишек, но приятной усталостью. С детьми можно пообщаться, дать им советы, познакомить с культурой музыки. И удивительно - на такой работе у школьников тоже можно поучиться.

В прошлом году Марал Мухтаров попал на самое рейтинговое и популярное музыкальное шоу страны - Х-фактор. Зрители полюбили его скромное обаяние и искреннюю улыбку, а члены жюри сразу отметили уникальный, пробирающий до мурашек тембр.

Дети поддерживали в комментариях: «Завидуйте, это мой учитель!», «5 "А", поздравляем!».

И завертелось - съемки, софиты, прямые эфиры на многотысячную аудиторию.

- Выступления перед большой публикой - это всегда эмоции», говорит Марал. - Из-за этого все может пойти не по плану. Но именно такие этапы закаляют и помогают двигаться вперед»

Х-фактор стал для музыканта грандиозной школой. «Расслабься, учись двигаться на сцене, старайся владеть собой», - наставляли члены жюри. И Марал учился, несмотря на усталость и недосыпание. Бесконечные тренировки, репетиции, занятия с психологом, снова репетиции.

Парень дошел до финала, но его не испортили слава и успех. Все, кто знает Марала, отмечают, что он остается таким же скромным, добрым и открытым.

- Проект мне многое дал, - отмечает певец. - Он показал внутреннюю кухню, понятие, что такое шоу, что нужно знать. Но я совсем не изменился, просто продолжаю свое развитие.

А еще благодаря программе Марал познакомился с Анваром Абдулаевым и Алишером Батырхановым. Музыканты решили выступать вместе:

- Сейчас у нас зарождающийся проект - трио из парней, участников Х-фактор. Наш вокальный тренер и друг - Бек Оралбеков. Идея собрать нас вместе принадлежит Еве Бехер - члену жюри. Хотел бы сказать, что Ева - замечательный человек, который дышит творчеством и дает шанс тем, кто в этом заинтересован.

Молодой коллектив с рабочим названием ALA-trio уже активно участвует в мероприятих и конференциях. Недавно бойз-бэнд пригласили на рейтинговое ток-шоу Koremiz, где парни выступили с дебютом, исполнив кавер-версию песни Инкарим-ай.

Сейчас Марал Мухтаров живет и занимается творчеством в Алматы. Южная столица полна возможностей и перспектив, но музыкант всегда помнит о малой родине и своей семье.

- У меня совсем недавно родилась девятая племянница, а я уже три месяца не был дома и соскучился по ним, - говорит Марал. - Но семья поддерживает меня несмотря на расстояние, и им нравится мой выбор.