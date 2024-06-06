Уголовное дело в отношении Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 6 июня.

По версии обвинения, заместитель начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) УП Костаная Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления". Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества.

Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека предложили сами полицейские, указав на наркозависимого Вадима М., показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе. Коробку нужно было забрать в районе "Емшана", где всех задержали в с поличным. По версии обвинения, это была инсценировка Амзе с целью повышения показателей по работе.

На одном из прошлых заседаний Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания. Сегодняшнее заседание началось с того, что Алексей Н. в суде не явился, а его адвокат Радик ВАЛИЕВ сделал прямо-таки сенсационное заявление.

- Мой подзащитный скрывается, потому что на него оказали давление сотрудники ОПН, - сообщил адвокат. - Я не знаю, где он. Связь он поддерживает только с женой, через которую передал мне, что придет в суд, только если с него снимут обвинения и приставят защиту. По его словам, к нему опять пришли полицейские, подкинули наркотики и уже возбудили уголовное дело по ст. 196 ч.4 УК РК (распространение наркотиков). Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления. Он передал мне через жену видеообращение, в котором все подробно рассказывает. Свое задержанием он связывает с делом Амзе.

Адвокат передал суду диск с видеообращением. Адвокаты Амзе были против приобщения видеозаписи к делу и просмотру в суде. Прокурор не возражала. В итоге суд просмотрел видеозапись. На ней Алексей Н. в капюшоне сидит в очень темной месте, представляется. Цитата из обращения:

- Сотрудники ОПН ворвались ко мне скрутили и якобы нашли у меня в кармане наркотики. Их там не было, они мне их подбросили. Потом поехали ко мне домой и нашли еще. Все это - ложь! Меня преследуют, потому что я дал показания по делу Амзе. Я был вынужден согласиться с версией полицейских, которые меня задержали, лишь бы они на время меня отпустили. Потом я сбежал. Сейчас нахожусь в бегах. Но если меня задержат, живым я им не дамся. У меня во рту зашита ампула с ядом, я ее раскушу. В моей смерти прошу винить сотрудников ОПН.

На видео потерпевший называет фамилии еще двух полицейских - Атагулова и Жабаева, которые, по его словам, причастны к делу Амзе.

- Почему вы решили, что против потерпевшего возбудили уголовное дело из-за того, что он дал показания? Что это месть за дело Амзе? - поинтересовалась судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.

- Это мне сообщил сам потерпевший Алексей Н., - ответил адвокат.

В суде продолжили изучением материалов дела.

В частности, просмотрели запись допроса потерпевшего Вадима М, который рассказывает, как ему звонил потерпевший Алексей Н, как уговаривал забрать коробку. Он долго не соглашался, согласился только, потому что был зависим - Алексей Н. продавал ему синтетические наркотики с большой скидкой. Сейчас Вадим М. наркотики уже не употребляет. По версии обвинения, потерпевший согласился забрать коробку, потому что Алексей Н. предложил ему 2 млн тенге, но Вадим М. эту версию отрицает. На получение коробки он поехал вместе со своим другом, который и забрал коробку. В итоге все были задержаны на месте во дворе торгового дома "Емшан". При задержании был Амзе и другие полицейские.

Адвокаты Амзе подали несколько ходатайств, которые суд разрешит позже. Они касались внедрения в дело закупа наркотиков полицейского под псевдонимом Карбаев.

Очередное заседание назначено на 10 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ