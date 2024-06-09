Студент 2-го курса Костанайского индустриально-педагогического колледжа Роман ГОВАКО нашёл недостающее звено в волонтёрской деятельности и заполнил его своей программой.

Приложение позволяет находить подходящие проекты, регистрироваться на них и активно участвовать, а организациям – координировать работу добровольцев.

О себе парень говорит довольно скромно:

- Мне 17, люблю разрабатывать разные проекты и развиваться в этой сфере. Идея возникла, когда я начал вливаться в коллектив, где были волонтёры. Стал интересоваться, как у них всё устроено. В итоге заметил, что автоматизация в волонтёрской деятельности практически отсутствует, и решил, что это можно исправить и таким образом помочь людям.

В приложении есть страница «Лента», где организации могут выкладывать результаты своей работы и другие новости, На странице «События» публикуются мероприятия, которые создают организации для волонтёров. Страница «Рейтинг» добавляет элемент соревнования.

Во время паводка студенты и преподаватели индустриально-педагогического колледжа активно работали, чтобы снизить последствия стихийного бедствия.

- Именно тогда мы и провели тестирование приложения, - отмечает Роман. - Оказалось, что автоматизация реально помогает быстрее координировать волонтёров, ведь вся информация уже была в приложении. Организации могут видеть, кто участвовал в каких событиях, и отслеживать всю необходимую статистику.

Особое место в приложении занимает система автоматизированного учёта волонтёрских часов и выполненных задач.

- Система довольно простая, - поясняет разработчик. - Когда волонтёр участвует в событии, по его завершении он сканирует QR-код и ему начисляются часы. Эти часы накапливаются, а событие, в котором он участвовал, сохраняется в его учетной записи. Наша задача: привлечь как можно больше добровольцев и показать им, что волонтёрство - это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Увеличение числа добровольцев поможет с распределением нагрузки, а также повысит скорость выполнения работы. Приложение может сделать волонтёрство проще для всех – и для самих волонтёров, и для организаторов.

Романа планирует получить высшее образование и развиваться в сфере IT.

Фото из аккаунта КИПК в Instagram kipk_colledji