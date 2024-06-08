Международная выставка «Ұлы қазына» прошла 1-2 июня на вертолетной площадке за городом по направлению к Костанаю. Помимо выставочного центра, на площадке установили национальную юрту, палатки с сувенирами местных мастеров и мастериц, а также обеденную зону. Для хозяев собак организовали палаточный городок.

На церемонии открытия выставки рудничане и гости посмотрели танцевальные номера, но больше всего всех поразили всадники на лошадях и демонстрация собак породы тазы.

Демонстрация собак породы тазы

- Дорогие друзья, только благодаря всем нам состоялось это долгожданное мероприятие! - обратилась к участникам выставки президент Центра кинологии «Достар-Ит», президент национального клуба «Мопс», эксперт международной категории, Ирина ИВАНОВА. - Мы 32 года ждали выставку такого уровня и, наконец, дождались. Спасибо, что поддержали наш праздник. Особая благодарность нашему акимату и Виктору Николаевичу Ионенко за поддержку.

Ирина Иванова и члены жюри с акимом Рудного Виктором Ионенко

Она отметила, что для объективных оценок на выставку приехали судьи международного уровня: Евгений МЕЧКОВСКИЙ из Астаны, Наталья МАСАЛЕВИЧЕНЕ из Караганды и Йовица ГОЛУБОВИЧ из Сербии. Зарубежному почетному гостю Ирина Иванова вручила казахский национальный чапан.

- Я уже бывал в Казахстане, на выставке в Алматы в прошлом годую. - сказал он. - Но тут впервые увидел такой масштаб: молодых женщин в традиционной одежде, наездников на лошадях и такое огромное количество людей, занимающихся разведением собак. Нельзя не отметить поддержку, оказываемую городом и государством. Что касается породы тазы, первый раз услышал о ней примерно сорок лет назад. Говорили, что существует порода, напоминающая афганскую борзую. Затем сам увидел тазы и был приятно удивлён. С этого года порода тазы официально зарегистрирована. Это крайне важно, ведь такая огромная страна, как Казахстан, должна иметь свои собственные породы лошадей и собак.

Участники готовятся к осмотру жюри

Татьяна ШАРОГОРОДСКАЯ приехала из Челябинска с ротвейлером Диметрой. Для Татьяны участие в выставках - это не просто хобби, но и возможность отдать дань памяти своему детству, в котором была такая же собака.

- Мы участвуем в выставках как любители, а не профессионалы, - рассказала она. - В Казахстан приехали впервые. Узнали о выставке через «Зоопортал», там можно найти информацию о выставках любого класса и уровня. Подумали: почему бы и нет? Было интересно посмотреть на других собак и сравнить их с нашей Диметрой, которая, кстати, уже раньше выигрывала звание юного чемпиона породы. Было интересно, какая собака лучше, Да и нам просто нравится участвовать в таких мероприятиях. Мы рады, что смогли приехать и посмотреть Казахстан.

Еще одна гостья из Челябинска Наталья ДАНИЛИНА - опытная участница выставок собак, несмотря на молодой возраст - ей 21 год.

- Кстати, сегодня 11-я годовщина моего участия в выставках, - рассказала она. - Мы каждый год планируем свой график и следим за информацией в интернете. О выставках узнаем на разных ресурсах и в сообществах любителей собак.

Наталья часто посещает Казахстан и уже стала почти что местной.

- Я, наверное, в Казахстане нахожусь чаще, чем дома, - смеется девушка, - Мы стараемся посещать разные города и участвовать в выставках по всей стране.

На этой выставке Наталья получила несколько наград, в том числе с австралийской овчаркой, которая стала "Юным чемпионом Казахстана".

- Мы - хэндлеры, - объясняет она, - Люди доверяют нам своих собак, а мы выставляем, расчесываем, моем - все, что нужно, чтобы они выглядели наилучшим образом. Это наше хобби, мы работаем сами на себя и просто любим то, что делаем.

Для многих гостей участие в выставках стало приятным семейным путешествием. Алексей и Ирина МАКУШЕНКО из Караганды в кавказской овчаркой Фаером уже много раз занимали призовые места.

- Мы часто ездим по выставкам, - говорит Алексей, - В Рудном мы впервые, но уже не в первый раз проезжаем через этот город. Задержимся здесь ненадолго, посмотрим новое место.

- Да, мы часто занимаем призовые места, но первые места для нас все же самые особенные, - с гордостью рассказывает Ирина. - Мы очень рады, что можем участвовать в таких выставках и делиться своим увлечением с другими любителями собак. Ну и познакомить Фаера с другими собаками.

Корреспондентка «НГ» тоже посетила выставку со своей семьей и русским спаниелем Рокки. Мой 6-летний брат Руслан был в восторге от разнообразия собак, представленных на выставке. Все породы вызывали у него интерес, он с любопытством подходил к каждой собаке, от маленьких корги до величественных овчарок. Хозяева рассказывали о своих собаках и разрешали с ними сфотографироваться.

После выставки Руслан еще долго с энтузиазмом рассказывал о собаках и о том, как они выполняли трюки.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова