Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат, передает Informburo.kz.

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Как он отметил в своём депутатском запросе, в передовых по качеству образования странах, таких как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада в 7-8 классах изучают от 4 до 6 предметов, касающихся конкретных наук. В то время как в Казахстане в этих классах преподают 15 предметов, а в девятых классах – даже 16. Количество обязательных учебных предметов у нас в два раза больше.

По его словам, такие учебные дисциплины как химия, биология и география в школах за рубежом объединены в одну дисциплину "Науки". И изучается она значительно меньше по времени. При этом итоги международных исследований PISA за последние 15 лет показывают, что естественнонаучная грамотность учащихся в этих странах остаётся высокой. Эти результаты свидетельствует о том, что качество преподавания важнее количества предметов, добавил депутат.

"В Казахстане школьники получают слишком большой объём информации, учебники написаны научным, не всегда доступным для понимания школьников языком. В Великобритании же наоборот – информация необъёмная, темы ориентированы на практический опыт, соотносятся с ситуациями повседневной жизни. Большое внимание уделяется прагматической значимости получаемых знаний для учащихся в будущем, то есть даётся образование, ориентированное на результат – формирование компетенций учащихся", – считает Алтынбек Нухулы.

Для повышения качества среднего образования необходимо разработать содержание образования, соответствующее требованиям времени, подчеркнул он. Сенатор призвал внести изменения в Концепцию повышения качества среднего образования.



