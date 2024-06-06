Вице-премьер Серик ЖУМАНГАРИН осмотрел посевные площади в южных районах Костанайской области, где сейчас ведут массовую обработку против насекомых-вредителей.

По распространению стадных саранчовых регион занимает второе место в стране — по прогнозам специалистов, этот опасный вредитель может появиться почти на 776 тыс. га. Холодная погода и затяжные дожди нынешней весны дали аграриям карт-бланш, оттянув время массового отрождения личинок. На сегодня химобработку провели в Джангельдинском, Амангельдинском, Камыстинском районах и Аркалыке на площади 1,9 тыс. га. В целом противосаранчовые мероприятия запланированы на территории 15 из 17 районов Костанайской области.

Вице-министру показали спецтехнику для борьбы с саранчой, в том числе авиационную, и необходимый запас пестицидов. Жумангарин встретился с сельхозпроизводителями, разъяснил правила и механизмы государственной поддержки сельского хозяйства, включая прямое льготное кредитование

Публикуем его ответы на вопросы аграриев.

О саранче: «Учтены ошибки прошлого»

- На сегодня Минсельхоз и я, как куратор этого ведомства, перешли на полевой режим работы. Поэтому большую часть времени с командой находимся в регионах. Замечу, что на местах активизированы все возможные меры борьбы с саранчовыми. К примеру, в Туркестане эти мероприятия находятся на финальной стадии. Всего там 270 тыс. га площадей, подлежащих химобработке, из них 250 тыс. га уже обработано.

Вице-министру показали технику для обработки полей от саранчи

В Актюбинской области под угрозой 800 тыс. га. И там на полях кипит работа. Впервые актюбинцам в этом году по инициативе Министерства сельского хозяйства предоставлена группировка из 20 дронов.

Как только борьба с саранчовыми в этом регионе закончится, вся эта группировка, включая самолеты, дроны и дельтапланы, будет переброшена в Костанайскую область, поскольку отрождение здесь произойдет позже. Все остальные регионы угрозы в этом плане не представляют.

Саранча - наша общая беда! В прошлом году она нанесла непоправимый урон посевам. Учтены ошибки прошлого, нынче закуплено достаточное количество техники, пестицидов. Потерять урожай, который все так ждут, мы не вправе.

Сейчас повсеместно принимаются беспрецедентные меры. Безусловно, ситуация не будет доведена до того, чтобы саранча для аграриев стала проблемой. Соответствующие средства выделены. Движение насекомых уже началось, саранча выходит из «кубышек» и сейчас процесс пойдет линейно.

В настоящее время идет отрождение личинок. На полях Костанайщины третья фаза вот-вот сменит вторую, а это как раз то время, когда опасное насекомое начинает активно питаться. В этот момент необходимо «гасить» саранчу химикатами.

О посевной: «Меры вселяют оптимизм»

- Костанайская область - одна из основных зерносеющих в Казахстане. Сроки посевной кампании нынче будут несколько продлены ввиду того, что почва из-за обильного паводка была обводнена. Посевная продлится максимум до 5-7 июня. К этому времени кампанию мы должны закончить.

В 2024 году на весенне-полевые и уборочные работы к ежегодным 180 млрд тенге впервые выделены дополнительные средства в объеме до 400 млрд тенге по льготной ставке в 5%. Займы выделяются по программе «Кен дала-2» и реализуются через филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация», кредитные товарищества и банки второго уровня.

Главным образом средства предназначены на то, чтобы аграрии закупили качественные семена и внесли удобрения в почву. На сегодня законтрактовано почти 1 млн т удобрений, уже закуплено почти 800 тыс. тонн. Результат прошлого года, для сравнения, - 620 тыс. тонн. По нормам нам необходимо 3,2 млн т удобрений. К 2026 году, уверен, мы достигнем этого показателя.

Безусловно, подобные меры со стороны государства вселяют оптимизм, ведь агрономия нуждается в ведении современных методов хозяйствования. А для этого нужны дополнительные средства.

Чрез фонд «Даму» мы прогарантировали сельчан, которым не хватает залоговых средств. Через «Аграрную кредитную корпорацию» они получают удешевленные деньги и под 5% сразу с гарантией, им достаточно обеспечить залоги лишь на 15%.

О животноводстве: «Австралия нам поможет»

- В следующем году государство начнет активно финансировать в том числе и отрасль животноводства. Что важно - не по остаточному принципу, как было раньше. От данного принципа давно пора отходить. При этом к занимающимся животноводством фермерам со стороны государства будут предъявляться определенные требования. В практику хозяйствования рекомендовано привнести элементы мирового опыта в этой отрасли.

Я читал несколько аудитов, которые делали по нашим животноводческим хозяйствам. В отрасль вкладываются огромные деньги со стороны государства, но критики тоже достаточно много. Вложенные государством средства нужно отрабатывать по максимуму и показывать результаты.

В первую очередь, подготовка кормов - это задача № 1. Давайте признаемся себе в том, что мы перекармливаем животных. Отсюда и крайне завышенная цена на мясо.

Второе - травяной откорм. Его у нас практически не существует. Это, да, связано с качеством пастбищ, малоорошаемыми (или вовсе не орошаемыми) землями. Пастбищное животноводство у нас практически не ведется. А ведь это великолепная бюджетная кормовая база для пастбищного доращивания скота. И только после - откормочное доращивание.

При таком раскладе можно будет говорить об удешевлении мяса. По качеству казахстанское мясо ни у кого не вызывает никаких сомнений, но в общем сегменте мы проигрываем в его цене.

Наше мясо еще удорожает и то, что мы совершенно не перерабатываем субпродукты. На юге Казахстана, к примеру, уже есть производители, которые коптят желудки, готовят кишки и т.д. В некоторых странах они (эти изделия - авт.) стоят даже дороже мяса. А это порядка 5-10% процентов туши животного и добавочная прибавка к стоимости мяса.

На уровне правительства проведен цикл переговоров с китайскими партнерами. В этом году планируется окончательно открыть рынок мяса из Поднебесной в нашу страну. И для субпродуктов - тоже.

В свою очередь Минсельхоз выступает за то, чтобы в Казахстане применять австралийский метод с использованием электропастухов, клеток для выпаса животных. По этому методу в стране работают уже пять компаний. В Костанайской области это «Терра», она же занимается животноводческой деятельностью и в Западном Казахстане. Австралийский метод пришелся по душе и некоторым компаниям в Алматинской, Жетысуской, Туркестанской областях и Семее.

Опыт Австралии в развитии животноводства - один из передовых в мире. Эта страна входит в пятерку глобальных топ-производителей баранины и является самым крупным экспортером мира. Есть чему учиться, и есть у кого нашим фермерам перенимать передовой опыт.

Думаю, благодаря всем тем усилиям, которые сегодня предпринимаются в нашей стране, уже в ближайшее время у Казахстана появится реальный рынок сбыта. Пока же он небольшой.

Минсельхоз Казахстана и Россельхознадзор пришли к согласию и сняли все ограничения на ввоз продукции животноводства и мяса птицы в отношении друг друга. Нам пришлось пойти на уступки, открыть границы для ввоза свинины. Россияне, в свою очередь, откроют путь в РФ для всей нашей животноводческой продукции.

О селекции семян: «Решение проблемы дефицита»

- Мы можем аплодировать сами себе - наконец-то в Казахстане принят Комплексный план по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. На его реализацию на ближайшие 4 года выделено 63 млрд тенге. Создан Национальный аграрный научно-образовательный центр. Более того, обеспечена поддержка процесса государственной селекции элитсемхозов и семхозов. Производство тех сортов, которые выведены в нашей стране, одобрены аграриями и за которые люди проголосовали буквально ногами и используют на полях, нужно расширять и расширять.

Правительство и Минсельхоз намерены поддерживать на государственном уровне не только семеноводство зерновых. С этого года - и по всем остальным культурам тоже. В планах - полностью переформатировать данную деятельность. Как раньше, уже не будет!

Работу с российскими институтами продолжает и наш научно-образовательный центр. Он же является единым оператором для взаимодействия научно-образовательных учреждений аграрной сферы РК с государством и бизнесом. Налажены дружеские связи и с китайскими партнерами. В провинции Шаньдун подписан меморандум о сотрудничестве.

Хочется поделиться личным наблюдением. Недавно в Туркестане видел хлопковое поле, которое возделывается при участии специалистов из КНР. Невольно сравнил с технологией, которую применяем мы. У нас - это бороздка без капельного орошения, через 1,20 м - следующая полоса. Мы традиционно сажаем по одному ряду хлопка.

А как работают китайские консультанты? Перво-наперво в грунт они кладут ленту с капельным орошением, и с каждой стороны на расстоянии 15 см сажают сразу по два ряда хлопка. Через 64 см - еще два ряда хлопка. Таким образом, на меньшем расстоянии они выращивают сразу четыре ряда растений. Причем воды при таком агроподходе потребляется в разы меньше.

Кроме того, одновременно с капельным поливом в жидком виде через смесители на ленту подаются удобрения. При этом осваивать китайские аграрии намерены не менее 30-40 тыс. га. И, конечно же, из Китая они привезли определенные сорта хлопка. Свои! Высокоурожайные! В успехе дела специалисты уверены, что называется, на все сто.

Нам есть чему учиться у зарубежных коллег. Необходимо лишь время, чтобы переформатироваться. У нас, к счастью, еще остались возможности экстенсивного развития. За счет увеличения площадей мы можем повышать урожайность. Иностранным партнерам уже тесно работать у себя на родине в буквальном смысле этого слова, они готовы приходить к нам. В свою очередь, Казахстан должен стать открытой дверью для партнеров со всего мира.

Фото Бердиболата КОРКЕМБАЕВА