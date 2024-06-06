Как вырастут пенсионные выплаты в Казахстане в ближайшем будущем? Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения на официальный запрос издания, с 1 января 2023 года до 2027 года планируется довести размер минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной - со 100 до 120 процентов.

"Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии составил 65 процентов от прожиточного минимума, или 28 215 тенге, а максимальный – 105 процентов от прожиточного минимума, или 45 578 тенге. Кроме того, с 1 января 2023 года повышен максимальный доход, применяемый для расчета солидарной пенсии с 46 до 55 МРП (203 060 тенге в 2024 году). Предлагаемые меры позволят увеличить удельный вес государственных выплат в составе пенсии и повысить ее размер в среднем на 27 процентов уже к 2025 году", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сохранению покупательской способности пенсии способствует ее ежегодная индексация, в том числе базовой пенсии - соразмерно росту прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции, а солидарной пенсии - с опережением уровня инфляции на два процента.

"С 1 января 2024 года в рамках ежегодной индексации размеры базовой пенсии состоявшихся получателей (только за счет роста прожиточного минимума) повысились на 7 процентов, а солидарных пенсий - на 9 процентов от получаемого размера", - добавили в Минтруда.

Мы также поинтересовались о планах министерства относительно возможных изменений в пенсионной системе страны. По данным ведомства, одним из основных направлений концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года является введение условно-накопительного компонента, формируемого за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

"Введение ОПВР соответствует международной практике, когда ответственность за пенсионное обеспечение граждан в равной степени распределена между государством, работодателем и самим работником. С 1 января 2024 года работодатели уплачивают ОПВР в пользу работников в размере 1,5 процента от дохода сотрудника за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Социальный кодекс предусматривает поэтапное доведение ставки ОПВР до 5 процентов к 2028 году. Таким образом, предпринимаемые государством меры направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и обеспечение их адекватными размерами пенсий в старости", - сообщили в министерстве.